BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

Sermaye piyasalarında manipülasyon iddialarının ardından başlatılan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya için gözaltı kararı verildi.
Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı
Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.
Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya'nın gözaltı kararının ardından yeni gözaltı kararlar geldi. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da gözaltı kararı verildi.
Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin
BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen
Birçok üst düzey ismin tutuklandığı soruşturmada en öne çıkan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Kaya 6 Kasım’da cezaevine gönderildi, aynı gün ifadeleri alınan eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son olarak 7 Kasım’da eski SPK Başkanvekili Enver Usca’nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri tutuklandı.
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