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BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

Fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları çıktı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
Mustafa Fidan

Sermaye piyasalarında manipülasyon iddialarının ardından başlatılan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FON SORUŞTURMASINDA 4 GÖZALTI KARARI

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya için gözaltı kararı verildi.

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4 e çıktı 1
Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı

YUNUS ARINCI VE KEMAL AKKAYA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.

Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı.

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4 e çıktı 2



Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya

BDDK BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya'nın gözaltı kararının ardından yeni gözaltı kararlar geldi. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da gözaltı kararı verildi.

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4 e çıktı 3

Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4 e çıktı 4

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen

FON SORUŞTURMASI

Birçok üst düzey ismin tutuklandığı soruşturmada en öne çıkan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Kaya 6 Kasım’da cezaevine gönderildi, aynı gün ifadeleri alınan eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son olarak 7 Kasım’da eski SPK Başkanvekili Enver Usca’nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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