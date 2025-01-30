Forbes dünyanın en zengin 29. insanı olarak seçmişti! Mehmet Emin Karamehmet kaza geçirdi... İşte sağlık durumu

Bir zamanlar piyasalarda adeta rüzgar gibi esen ve dünyanın en zenginleri listesine giren tek Türk olarak adeta tarihe geçen Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, kaza geçirdi.
80 yaşındaki Mehmet Emin Karamehmet, iddialara göre İstanbul Etiler’de cadde üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir banka ATM'sine çarptı.
OdaTV'nin haberine göre; Turkcell ve Digiturk gibi çok sayıda dev markanın kurucusu olan ve 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet, geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiler Nispetiye Caddesi'nde kazanın yaşandığı bölgede ciddi bir hasar meydana gelirken, 80 yaşındaki iş insanının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.
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