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Forbes dünyanın en zengin 29. insanı olarak seçmişti! Mehmet Emin Karamehmet kaza geçirdi... İşte sağlık durumu

30.01.2025 08:59
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Bir dönem Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Turkcell ve Digiturk gibi çok sayıda dev markanın kurucusu Mehmet Emin Karamehmet, trafik kazası geçirdi. İstanbul Etiler'de lüks otomobiliyle bir bankanın ATM'sine çarpan, 80 yaşındaki Karamehmet'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Forbes dünyanın en zengin 29. insanı olarak seçmişti! Mehmet Emin Karamehmet kaza geçirdi... İşte sağlık durumu

Bir zamanlar piyasalarda adeta rüzgar gibi esen ve dünyanın en zenginleri listesine giren tek Türk olarak adeta tarihe geçen Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, kaza geçirdi.

BANKA ATM'SİNE ÇARPTI

80 yaşındaki Mehmet Emin Karamehmet, iddialara göre İstanbul Etiler’de cadde üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir banka ATM'sine çarptı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNDEKİ TEK TÜRK OLMUŞTU

OdaTV'nin haberine göre; Turkcell ve Digiturk gibi çok sayıda dev markanın kurucusu olan ve 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet, geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu.

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KARAMEHMET'İN SAĞLIK DURUMU

Etiler Nispetiye Caddesi'nde kazanın yaşandığı bölgede ciddi bir hasar meydana gelirken, 80 yaşındaki iş insanının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mehmet Emin Karamehmet
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