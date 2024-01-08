Galatasaray'a sponsor oldular! İşler hesapladıkları gibi gitmedi: Dev şirket konkordato istedi

Son yıllarda, yurt içi kargo taşımacılığında adından söz ettiren şirketlerin başında GKN Kargo Lojistik Dağıtım ve Depolama geliyordu. Hızlı bir büyüme kaydeden şirket birkaç yıl önce kurulsa da, Urfalı Akyürek Ailesinin kargo taşımacılığındaki geçmişi ise yarım asır geriye gidiyor.

"HACİZLERE KARŞI KORUMA"

Ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Gökhan Akyürek’in yönetim kurulu başkanı olduğu şirket geçen 4 Ocak günü konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yapılan başvuruda, şirketin olası hacizlere karşı korunması talep edildi.

TOPLAM BORÇ 500 MİLYONDAN FAZLA

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre şirketin toplam borcu 508 milyon TL seviyesinde. Dava dilekçesine göre, şirketin yaşadığı mali sıkıntının temelinde, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin yanı sıra birkaç ay önce yapılan bir sponsorluk anlaşması, mali dengenin bozulmasına neden oldu.

"ŞİRKET KIMILDAYAMAZ HALE GELDİ"

GKN Kargo, geçen Temmuz’da 2023-24 futbol sezonunda Galatasaray’ın sponsoru oldu. Şirket, anlaşma nedeni ile kulübe 42 milyon TL ödeyecek. Dava dilekçesinde, söz konusu anlaşmanın, şirketin mali yapısını bozduğu “Şirketimiz kımıldayamaz hale geldi’ denildi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Yapılan başvuru üzerine mahkeme 5 milyon TL sermayeli GKN Kargo’ya 3 aylık geçici mühlet verdi. Mahkeme, Prof. Dr. Serdar Kale, Mali Müşavir Canan Koçyiğit ve Prof. Dr. Oktay Taş’ı da geçici konkordato komiseri heyeti olarak atadı. Bu arada, şirketin varlıklarının toplam değeri ise 281 milyon 194 bin TL seviyesinde.





