Garanti BBVA'nın 2019 yılı net karı 6 milyar 241 milyon TL

İSTANBUL (AA) - Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarına göre 2019 yılı net karı, 6 milyar 241 milyon 390 bin TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon 148 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 321 milyar 964 milyon 117 bin TL’ye ulaştı.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor.

Müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 15 büyümeyle 274 milyar 608 milyon 574 bin TL oldu.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,8, öz kaynak karlılığı yüzde 12,4, aktif karlılığı ise yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "2019 yılını, gerek ekonomimiz, gerek sektörümüz, gerekse bankamız açısından beklentilerin üzerinde daha pozitif bir tablo ile tamamladık. Hem finansal hedeflerimiz hem de finansal olmayan performans göstergelerimiz açısından başarılı bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.