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Garanti BBVA'nın 2019 yılı net karı 6 milyar 241 milyon TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 19:44 | Son Güncelleme

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon 148 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 321 milyar 964 milyon 117 bin TL’ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarına göre 2019 yılı net karı, 6 milyar 241 milyon 390 bin TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon 148 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 321 milyar 964 milyon 117 bin TL’ye ulaştı.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor.

Müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 15 büyümeyle 274 milyar 608 milyon 574 bin TL oldu.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,8, öz kaynak karlılığı yüzde 12,4, aktif karlılığı ise yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "2019 yılını, gerek ekonomimiz, gerek sektörümüz, gerekse bankamız açısından beklentilerin üzerinde daha pozitif bir tablo ile tamamladık. Hem finansal hedeflerimiz hem de finansal olmayan performans göstergelerimiz açısından başarılı bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 9 ayında yaşanan düşük büyüme, faizlerin aşağı gelmesiyle yerini son çeyrekte ciddi bir artışa bıraktı ve özel sektör bankaları arasındaki liderliğimiz daha da güçlendi. Temel hedefin reel sektör olduğu genele yaygın büyümemizi, geniş müşteri tabanımız sayesinde mevduat artışıyla sağlıklı olarak destekledik. Yıllardır öncüsü olduğumuz, ilişki bankacılığı kaynaklı, müşteriye önem veren yaklaşımımızla 2019 yılında da TL kredilerde özel bankalar arasında lider konumumuzu koruduk. Önümüzdeki dönemde ise sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Yatırım taleplerinde beklediğimiz artışın, bizlere bu hedefleri gerçekleştirmemizde büyük destek olacağını düşünüyoruz. Sermayesini etkin kullanarak, ülkesine, müşterilerine ve hissedarlarına en yüksek değeri yaratan banka olmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde de her zamanki gibi müşterilerimizin yanında olacağız. Sürdürülebilirlik konusunu hem bankamızın, hem iş modelimizin öncelikleri arasına alıp, bu konuda müşterilerimizi ve ülkemizi bilinçlendirme ve destekleme konusunu önceliklendireceğiz. Müşterilerimizin finansal sağlığını korumak için gerekli olan her türlü destek ve yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Doğru müşteriyi doğru ürünle destekleme stratejimizin faydasını gördüğümüzü ve önümüzdeki yıllarda da bunun bu şekilde süreceğini söyleyebilirim. Onların güvenilir ortağı olmak ve onlara danışmanlık sağlayabilmek konusunda çalışmalarımız sürecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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