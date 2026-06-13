'Garanti vize' reklamlarına Bakanlık 'dur' dedi ama... 'Parayı simsarlar alıyor' diyerek uyardı

MYNET ÖZEL | Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların son dönemde en büyük çilesi haline gelen vize süreçleri, fırsatçılara gün doğdurdu. İnternet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden 'kesin onay' ya da 'vize garantisi' vaadiyle ortaya çıkan aracı firmalar, Ticaret Bakanlığı'nın radarına yakalandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.

Vize süreçleri son günlerde adeta 'çile' haline dönüştü. Yurt dışına çıkmak isteyenler vize almakta zorlanırken, bir yandan da yaşanan kaotik süreci fırsata çevirmek isteyenlere gün doğdu. İnternet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden 'kesin onay' ya da 'vize garantisi' vaadiyle ortaya çıkan aracı firmalar nedeniyle şikayetler peş peşe gelirken; söz konusu bazı aracı firmalar Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.

Yaşanan durum 'vize' almak isteyen vatandaşları adeta isyan ettirirken; sektörün önemli temsilcilerinden Hevacir Turizm Seyahat Planlama Müdürü Sezai Şengül'den Mynet'e özel açıklamalar geldi.

Hevacir Turizm Seyahat Planlama Müdürü Şengül, Mynet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kriz yeni çıkmış bir kriz değil, yaklaşık 1,5 - 2 yıldır var olan bir durum. Bazı turların iptal olmasına sebep olan, insanların eğitim seminerlerine gidememesine neden olan, öğrencilerin çeşitli sınavlara, çeşitli etkinliklere, hatta Erasmus programlarına katılamamasına sebep olan bir süreç.

Bu süreçte aracı kurumları denildiğinde insanların aklına acentelerin gelmesi ise ayrıca bir kriz. Aslında aracı kurumlar dediğimiz, yani asıl sorumlu olan kişiler Türkiye'de ülkelerin yetkilendirdiği aracı kurumlardır. Bunlar acente değil, bunlar taşeronlardır. Bu taşeronlar, o ülkeler adına vize başvurularını kabul eder, konsoloslukların görmek istediği evrakları kabul eder ve kontrollerini sağlayarak dökümanları kargo yoluyla konsolosluklara iletir. Sonrada ise vize sonucuyla birlikte pasaportları başvuru yapan kişilere yeniden ulaştırmakla yükümlüdürler. Ayrıca bu şirketler birkaç ülke hariç hizmet sağladıkları ülkenin de randevu programını yapmakla yükümlüdürler.

Bu krizde de acenteler yok yere suçlanıyor. Bu konuda yıllardır evine ekmek götüren, bu işi layığıyla, namusuyla yapmaya çalışan insanlar var.

"ARACI KURUMLARIN ÜZERİNE GİDİLMELİ"

Burada bizim bakmamız gereken nokta daha farklı. Nedir? Aracı kurumlardır. Bu konuda aracı kurumların üzerine gidilmesi gerekiyor. Ülkelerin yeterli denetimi yapmadığı zaten yaşanan süreç sebebiyle ortadadır.

Ülkeler yeterli denetimi yaptığında, bu randevuların ne zaman açıldığını ve yüzlerce randevunun kaç dakika içerisinde sistemden alındığını tespit edildiği vakit, ortada bir illegal yapının olduğunu tespit edebilirler. Sonrasında sorumlulara gerekli yaptırımlar yapılacağı görüşündeyim.

Fakat sadece sorundan konuşmak en kolayıdır. Fakat çözüm noktasında da bir şeyler yapılması gerekiyor.

"ACENTALAR BİLE RANDEVU ALAMAYABİLİYOR"

Çözüm noktası da benim önerim; Schengen kuralları gereği randevuya 180 gün öncesinden başvuru yapılabiliyor. Yani 6 ay öncesinden bir seyahat planı oluşturup, vizeye başvuru yapılabiliyor. Fakat randevuları kontrol ettiğimizde ya aylık ya haftalık ya da 15'er günlük süreçlerde açılıyor. E hal böyleyken de randevu sayısı kısıtlı, talep de yüksek olduğundan, arada bir de illegal yapı olduğunda bireysel başvuru yapmak isteyen kişilerin randevu alması mümkün olmuyor. İşin vahim tarafı ise; aynı şekilde acentelerin de randevu alamamasına sebep oluyor. Birçok acente müşterilerine randevu desteği sağlayamayıp turlarını iptal etmek zorunda kalıyor. Birçok acente yıllardır çalıştığı bireysel müşterilerine veya kurumsal müşterine randevu temin edememe sebebiyle bu müşterilerini kaybediyor.

Bu sebeple sektörde bir suçlu aranacağına çözüm noktasına bakılmalı. Bugün aracı kurum yetkililerinin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman hepsi şunu söylüyor; "Biz illegal yapıyı engelleyecek OTP sistemleri oluşturduk. Fakat bu sistemler sonuç vermedi.

"MECBUREN BU SİMSARLARIN ELİNE DÜŞÜYORLAR"

Bu sistemler değiştikçe standart randevunun alınması daha da zorlaştı. Yani bugün herhangi bir insanın bireysel bir randevu alması mümkün olmadı. Acenteler de gece gündüz bilgisayar başında personellerini bırakarak bu randevuları alabiliyorlar, başka türlü alamıyorlar. Ya da mecburen bu simsarların eline düşüyor.

Bu simsarların eline sadece standart vatandaş düşüyor zannedilmesin, acenteler de aynı şekilde bu konudan muzdarip. Bugün TÜRSAB üyesi herhangi bir acente, mevcut sistemden memnun olduğunu size söyleyemez.

"PARANIN ÇOĞUNU BU SİMSARLAR ALIYOR"

İnsanlar zannediyor ki bu randevu, örneğin i1000 Euro. Bu 1000 Euro'nun hepsi acenteye kalıyor zannediyorlar. Hayır, paranın çoğunu zaten bu simsarlar alıyor. Acente bu işi 300 Euro'ya da satsa aynı parayı kazanıyor, 500 Euro'ya da satsa aynı parayı kazanıyor. Maalesef ki bu bir gerçek. Bu simsarlarda da engel olmak çok zor.

Bu simsarlara nasıl engelleyebiliriz? Çözüm noktasında da benim şöyle bir önerim var: 6 ay öncesinden seyahat planı yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. 6 ay öncesinden başvuru yapmakta herhangi bir sorun var mı herhangi bir ülkeden? Hayır, yok. O zaman burada araya birileri girecek yetkililerimiz, göreve gelecek, görevi üstlenecekler burada kendileri; tutacaklar ülkelerle konuşacaklar. Ülkelere diyecekler ki; "Biz madem 6 ay öncesinden vize başvurusu yapabiliyoruz, bütün slotlarınızı, 6 aylık bütün slotlarınızı açın." 6 aylık bütün slotlar açıldığı zaman; bugün 29 Şengen ülkesi var. Bu Şengen ülkelerinin hepsini randevusunu açtığı zaman kimsenin bota ihtiyacı da kalmaz.

İnsanlar ileri tarihte de olsa randevunu alır, seyahat planlarını oluşturur. Acenteyle çalışmak isteyen acenteden randevusunu aldırtır, kendi yapmak isteyen de kendisi randevularını alır. Fakat görevi insanların işini kolaylaştırmak olan acenteleri bu konuda günah keçisi yapmak açıkçası doğru değil. Evet, içlerinde çürük elmalar var, evet reklam hileleri var ama bunların ayıklanması da çok kolay. Zaten bu sistem yapılırsa herhangi bir şekilde bir acentenin botlarla, araya birilerini sokarak randevu önceliği tanımasına gerek kalmayacak. Kim ne zaman istediği zaman randevusunu alacak, yoluna devam edecek.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN YAPTIRIMLARI

Ayrıca başka bir konuya daha değinmek isterim; bu reklamlarla alakalı Ticaret Bakanlığı'nın bir yaptırımı olmuş. Zaten bunlar yanıltıcı reklam. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı da zaten bunu savunuyor. "5 yıllık vize garantisi" diyor. Ancak bu reklam o şekilde çıkıyor.

Müşteri gibi aradım ben de. Şöyle söylüyorlar; "Sizin son Şengen vizeniz ne kadardı?" İlk defa Şengen alacağınızı varsayalım, ilk defa Şengen, "En başta şu kadar gün çıkar, ikincide bu çıkar, bu çıkar."

Aslında sizi yaklaşık bir 6-7 başvuruluk sizi bağlıyor. Yani siz aslında kaskat (cascade) kuralını anlatıyor. Bunu uygulayan bir ülke üzerinden devam ettirtiyor. Reklamda "200 Euro'ya 5 yıllık Şengen" diye yazıyor ama sizden kaç defa bu parayı alıyor, saymakla bitmez."