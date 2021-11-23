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Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

23.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de faaliyet gösteren Garanti BBVA bankasının mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Aynı sorunun Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası'nda da olduğu belirtiliyor. Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve diğer banka müşterileri, mobil cihazlarından uygulamalara girişte problem yaşıyor.

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer bankaların müşterileri, elektronik cihazlarından banka uygulamalarına girişte problem yaşıyor. Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve diğer banka müşterileri, Twitter’dan konuyla ilgili yüzlerce paylaşım yaptı.

GARANTİ, YAPI KREDİ VE AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası'nın mobil uygulamasını kullanan bazı kullanıcılar, uygulamanın yavaşlaması problemiyle karşılaştı. Bazı kullanıcılar da banka uygulamalarında herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Mobil uygulamalar çöktü mü?

Garanti BBVA’nın uygulamasına giren kullanıcılar, ’’Yoğunluk nedeniyle işleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz. En kısa zamanda sorunu gidermek için çalışıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.’’ uyarısıyla karşılaşıyor.

İşte Twitter'da kullanıcıların paylaştığı o paylaşımlar...

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında girişte yavaşlık

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında girişte yavaşlık

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında girişte yavaşlık

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında girişte yavaşlık

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

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Anahtar Kelimeler:
Akbank Garanti BBVA İş Bankası Yapı Kredi
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