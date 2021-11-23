Garanti, Yapı Kredi ve Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Banka uygulamalarında erişim problemi

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer bankaların müşterileri, elektronik cihazlarından banka uygulamalarına girişte problem yaşıyor. Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve diğer banka müşterileri, Twitter’dan konuyla ilgili yüzlerce paylaşım yaptı.

GARANTİ, YAPI KREDİ VE AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası'nın mobil uygulamasını kullanan bazı kullanıcılar, uygulamanın yavaşlaması problemiyle karşılaştı. Bazı kullanıcılar da banka uygulamalarında herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

Garanti BBVA’nın uygulamasına giren kullanıcılar, ’’Yoğunluk nedeniyle işleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz. En kısa zamanda sorunu gidermek için çalışıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.’’ uyarısıyla karşılaşıyor.

İşte Twitter'da kullanıcıların paylaştığı o paylaşımlar...





