FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gazete'de yayımlandı! 5 bin geçici işçi alınacak

Gazete'de yayımlandı! 5 bin geçici işçi alınacak

07.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak.

Gazete'de yayımlandı! 5 bin geçici işçi alınacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KDV indirimi ile ilgili kritik detay! 16 liranın 6 lirasını devlet ödeyecekKDV indirimi ile ilgili kritik detay! 16 liranın 6 lirasını devlet ödeyecek
Asgari ücret 6.848 TL olur mu?Asgari ücret 6.848 TL olur mu?
Bayram ikramiyeleri ayın son haftası yatıyorBayram ikramiyeleri ayın son haftası yatıyor
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Akaryakıt fiyatları için kritik adım! Rezervler...

Akaryakıt fiyatları için kritik adım! Rezervler...

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Kalem kalem açıkladılar: Yaşlıya, engelliye, yoksul ailelere tam 104,2 milyar lira destek verilecek

Kalem kalem açıkladılar: Yaşlıya, engelliye, yoksul ailelere tam 104,2 milyar lira destek verilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.