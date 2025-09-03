FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gaziantep'te kasapta akılalmaz düzenek! Böylesi görülmedi: İşletme mühürlendi

Gaziantep'te yapılan denetim insanların sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi. Bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Kasabın gıda dolandırıcılığı için kurduğu düzenek ise mide bulandırdı.

Gaziantep'te kasapta akılalmaz düzenek! Böylesi görülmedi: İşletme mühürlendi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetim yaptı. Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 75. Yıl Mahallesi'ndeki denetimler çerçevesinde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akılalmaz bir düzenek tespit edildi.

Gaziantep te kasapta akılalmaz düzenek! Böylesi görülmedi: İşletme mühürlendi 1

TEMİZ ETLERİ GİZLİ BÖLMEYE GÖNDERİYORDU

Söz konusu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi. Mide bulandıran o onlar ise zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep te kasapta akılalmaz düzenek! Böylesi görülmedi: İşletme mühürlendi 2

MÜHÜRLENDİ

Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını hiçe sayan ve vatandaşa bozuk et yedirdigi tespit edilen kasap dükkanı, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep te kasapta akılalmaz düzenek! Böylesi görülmedi: İşletme mühürlendi 3

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem olduBu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu
Kongre kararı sonrası 5 milyar dolar satıldıKongre kararı sonrası 5 milyar dolar satıldı

Anahtar Kelimeler:
Kasap Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

Kasapta akılalmaz düzenek! Böylesi görülmedi: İşletme mühürlendi

Kasapta akılalmaz düzenek! Böylesi görülmedi: İşletme mühürlendi

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Kongre kararı sonrası 5 milyar dolar satıldı

Kongre kararı sonrası 5 milyar dolar satıldı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.