FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GBPUSD analizi: Çin ekonomisinin enerji yoğunluğu azalıyor

GBPUSD analizi: Çin ekonomisinin enerji yoğunluğu azalıyor

26.11.2023 00:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in enerji ürünleri alanında ana alıcı olarak kabul edilmesi stratejik bir yaklaşım olabilir, ancak uzmanlara göre bu seçenek gelecekte sürdürülebilir olmayabilir. Öncelikle, Çin geleneksel olarak önemli ürünlerin ithalatını çeşitlendirme eğilimindedir ve bu, bir tedarikçiye olan bağımlılığı önlemek amacıyla yapılmaktadır. Ek olarak, Çin ekonomisinin enerji yoğunluğunun azalması da dikkate alınmalıdır.

GBPUSD analizi: Çin ekonomisinin enerji yoğunluğu azalıyor

Rusya'nın Çin pazarına olan ihracatını, özellikle daha önce AB'ye sağlanan ürünleri içeren şekilde yeniden yönlendirmek, belirli sınırlamalara tabidir. Çin pazarının, önceki şekilde AB ve diğer olumsuz ilişkilere gönderilen miktarları tamamen sığdıramayacağı anlaşılıyor. Örneğin, 2021 yılında ham petrol sevkiyatları, fiziksel hacim bakımından AB'ye yapılan sevkiyatları %52,2 oranında aşmıştır. Çin'in Rusya'dan ham petrol ithalatını artırması olası olsa da, mevcut miktarın iki katından fazlasını alması muhtemel görünmemektedir.

Ayrıca, Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlama eğilimi de göz önüne alınmalıdır. İkinci on yılda, özellikle COVID-19 pandemisi sırasında yönetim tarafından uygulanan sınırlamalarla birlikte başlayan Çin'in ekonomik büyüme hızındaki düşüş, 2022-2027 döneminde IMF tahminlerine göre yılda %4,3'e kadar düşecektir. Bu durum, iç pazarın büyüme hızındaki önemli bir azalmayı ve dolayısıyla ithalata olan talebin azalmasını ifade eder.

Hisse trendlerini görsel olarak izlemek için bir hisse senedi tarayıcınızın olduğunu bilmek güzeldir. DXY grafiği nedir ve tüccarlar tarafından nasıl analiz desteklendiğini hızlıca lütfen öğrenin.

https://www.tradingview.com/x/ltda0agX/
Grafik TradingView’den
GBPUSD İngiliz Sterlini ve ABD Doları'nın döviz kuru olarak bilinir. Temel analizde genellikle ekonomik göstergeler, ülke politikaları ve küresel olaylar incelenir. Oscillators Rating ve Relative Strength Index (RSI): Şu anda parite için "Sat" sinyali verilmiş. RSI, 70 seviyesinin üzerinde olduğu için aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, piyasanın aşırı alım olduğunu ve bir düzeltme olasılığının arttığını gösterebilir.

Moving Averages Rating: Hareketli ortalamalara dayalı olarak yapılan değerlendirmede "Güçlü Al" sinyali alınmış. Volatilite: Paritenin volatilitesi oldukça yüksek. Bu, fiyatların hızlı değişimlere açık olduğunu gösterir. Ultimate Oscillator: 64.56 seviyesinde bulunan Ultimate Oscillator, orta düzeyde bir momentumu ifade eder.

Mevcut fiyatın geçmiş fiyatlarla karşılaştırılmasını sağlar. Şu anda, Ichimoku Conversion Line değeri olan 1.2569, mevcut fiyatın genel olarak yüksek olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Çin'de ayrıca ekonominin enerji verimliliğini artırma eğilimi uzun vadeli bir trend olarak gözlemlenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın değerlendirmelerine göre, 2020 verileri dışında ikinci on yılda (2020 verileri hariç) enerji yoğunluğu %29,2 oranında azalmıştır. Bu, Çin'in küresel ortalamaya göre (%16,1) daha hızlı bir oranda enerji verimliliğini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle, Çin'in yakıt ve enerji ürünlerine olan talebinin gelecekte daha ılımlı bir hızda artabileceği öngörülebilir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SASA: Rusya’da üretim hacmini %32,4 arttıSASA: Rusya’da üretim hacmini %32,4 arttı
Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...
Fenomenleri yakından ilgilendiriyor! Yeni düzenleme geliyorFenomenleri yakından ilgilendiriyor! Yeni düzenleme geliyor
Anahtar Kelimeler:
Çin analiz
En Çok Okunan Haberler
Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...

Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...

Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…

Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…

2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı!

2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı!

Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok

Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.