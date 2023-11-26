GBPUSD analizi: Çin ekonomisinin enerji yoğunluğu azalıyor

Rusya'nın Çin pazarına olan ihracatını, özellikle daha önce AB'ye sağlanan ürünleri içeren şekilde yeniden yönlendirmek, belirli sınırlamalara tabidir. Çin pazarının, önceki şekilde AB ve diğer olumsuz ilişkilere gönderilen miktarları tamamen sığdıramayacağı anlaşılıyor. Örneğin, 2021 yılında ham petrol sevkiyatları, fiziksel hacim bakımından AB'ye yapılan sevkiyatları %52,2 oranında aşmıştır. Çin'in Rusya'dan ham petrol ithalatını artırması olası olsa da, mevcut miktarın iki katından fazlasını alması muhtemel görünmemektedir.

Ayrıca, Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlama eğilimi de göz önüne alınmalıdır. İkinci on yılda, özellikle COVID-19 pandemisi sırasında yönetim tarafından uygulanan sınırlamalarla birlikte başlayan Çin'in ekonomik büyüme hızındaki düşüş, 2022-2027 döneminde IMF tahminlerine göre yılda %4,3'e kadar düşecektir. Bu durum, iç pazarın büyüme hızındaki önemli bir azalmayı ve dolayısıyla ithalata olan talebin azalmasını ifade eder.

Hisse trendlerini görsel olarak izlemek için bir hisse senedi tarayıcınızın olduğunu bilmek güzeldir. DXY grafiği nedir ve tüccarlar tarafından nasıl analiz desteklendiğini hızlıca lütfen öğrenin.

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Grafik TradingView’den

GBPUSD İngiliz Sterlini ve ABD Doları'nın döviz kuru olarak bilinir. Temel analizde genellikle ekonomik göstergeler, ülke politikaları ve küresel olaylar incelenir. Oscillators Rating ve Relative Strength Index (RSI): Şu anda parite için "Sat" sinyali verilmiş. RSI, 70 seviyesinin üzerinde olduğu için aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, piyasanın aşırı alım olduğunu ve bir düzeltme olasılığının arttığını gösterebilir.

Moving Averages Rating: Hareketli ortalamalara dayalı olarak yapılan değerlendirmede "Güçlü Al" sinyali alınmış. Volatilite: Paritenin volatilitesi oldukça yüksek. Bu, fiyatların hızlı değişimlere açık olduğunu gösterir. Ultimate Oscillator: 64.56 seviyesinde bulunan Ultimate Oscillator, orta düzeyde bir momentumu ifade eder.

Mevcut fiyatın geçmiş fiyatlarla karşılaştırılmasını sağlar. Şu anda, Ichimoku Conversion Line değeri olan 1.2569, mevcut fiyatın genel olarak yüksek olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Çin'de ayrıca ekonominin enerji verimliliğini artırma eğilimi uzun vadeli bir trend olarak gözlemlenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın değerlendirmelerine göre, 2020 verileri dışında ikinci on yılda (2020 verileri hariç) enerji yoğunluğu %29,2 oranında azalmıştır. Bu, Çin'in küresel ortalamaya göre (%16,1) daha hızlı bir oranda enerji verimliliğini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle, Çin'in yakıt ve enerji ürünlerine olan talebinin gelecekte daha ılımlı bir hızda artabileceği öngörülebilir.







