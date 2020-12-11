Geleceğin en çok istihdam edilecek meslekleri... Business Insider raporunu paylaştı!

Geleceğin meslekleri neler en çok merak edilen konulardan birisi oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünyada sektörlerle birlikte bazı meslekler kayboldu. Bu süreçte bazı meslekler de ise kadro ihtiyacı arttı. Özellikle kayıtlı hemşireler, istihdam sayısı artan en önemli meslek olarak gösterildi. Business Insider'ın hazırladığı araştırmaya göre önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam potansiyeli yüksek olacak meslekleri haberimizde derledik.

İşte geleceğin en değerli meslekleri...

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar