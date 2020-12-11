Geleceğin en çok istihdam edilecek meslekleri... Business Insider raporunu paylaştı!

Geleceğin meslekleri neler en çok merak edilen konulardan birisi oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünyada sektörlerle birlikte bazı meslekler kayboldu. Bu süreçte bazı meslekler de ise kadro ihtiyacı arttı. Özellikle kayıtlı hemşireler, istihdam sayısı artan en önemli meslek olarak gösterildi. Business Insider'ın hazırladığı araştırmaya göre önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam potansiyeli yüksek olacak meslekleri haberimizde derledik.
İşte geleceğin en değerli meslekleri...
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000
2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300
2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700
2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800
2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630
2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700
2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
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