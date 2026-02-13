Gelen itiraf sonrası 11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlar üzerinden örgütsel iletişim kuran kişilere odaklanıldı.

İTİRAF GELDİ, DÜĞMEYE BASILDI

Hakkında itirafçı beyanı bulunan ve örgütsel faaliyetlere karıştığı değerlendirilen vergi müfettişleriyle ilgili İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince operasyon başlatıldı.

ONLARCA VERGİ MÜFETTİŞİ GÖZALTINDA

Çalışma kapsamında görevde olan veya daha önce ihraç edilen toplam 94 vergi müfettişi hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerin 93’ü gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır