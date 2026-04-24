Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor: 6 milyon yolcu taşıyordu

Ekonomik seyahat imkânı sunan BlaBlaCar Bus, artan maliyetler ve kârlılık sorunları nedeniyle 2026 yılı sonunda otobüs taşımacılığını sonlandırılacak.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
BlaBlaCar Bus, Avrupa genelinde milyonlarca yolcuya ekonomik seyahat imkanı sunuyordu. Dev şirket, artan maliyetler ve kârlılık sorunları nedeniyle 2026 yılı sonunda otobüs taşımacılığı faaliyetlerini tamamen durduracak. Şirketin bu radikal hamlesi, hem düşük maliyetli bilet arayan yolcuları hem de sektöre yatırım yapan onlarca taşımacı ortağını doğrudan etkileyecek.

BEKLENEN KAR DÜZEYİNE ULAŞAMADI

Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Fransa ve Avrupa genelindeki otobüs seferlerinin 2026 yılının sonu itibarıyla tamamen sonlandıracağını açıkladı. Bu kararın arkasındaki temel neden olarak operasyonel maliyetlerin karşılanamaması ve faaliyetlerin beklenen kâr düzeyine ulaşamaması gösterildi. Özellikle küresel ölçekteki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen yakıt fiyatları, düşük bilet politikası izleyen firmanın üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak bu süreci hızlandırdı.
6 MİLYON YOLCUYA ULAŞIYOR

Hâlihazırda İngiltere'den İspanya'ya, Almanya'dan İtalya'ya kadar 15 farklı ülkede 300'den fazla şehre hizmet veren BlaBlaCar Bus, yılda yaklaşık 6 milyon yolcuya ulaşan dev bir ağa sahip.

PAZARDAKİ REKABET AZALACAK

Yolculuklarına göre %60’a varan fiyat avantajı sunan bu sistemin devreden çıkmasıyla birlikte, Avrupa pazarında rekabetin azalması ve Alman taşımacılık devi FlixBus’ın Fransa pazarında rakipsiz kalması bekleniyor.

Bu stratejik geri çekilme sadece yolcuları değil, sektördeki iş ortaklarını ve çalışanları da derinden sarsması bekleniyor. Avrupa Karayolu Taşımacıları Örgütü (OTRE), kararın beklenmedik olduğunu belirterek ciddi endişelerini dile getirdi.
40 POZİSYON TASFİYE EDİLECEK

BlaBlaCar adına sefer düzenleyen 60 civarındaki alt taşımacı şirketin, bu iş için yaptıkları otobüs ve personel yatırımlarının akıbeti henüz netlik kazanmadı. Ayrıca şirket bünyesindeki doğrudan 40 pozisyonun da bu süreçte tasfiye edileceği belirtiliyor. BlaBlaCar, 2019 yılında devlet demiryolları SNCF bünyesindeki Ouibus’u devralarak girdiği bu serüveni, ekonomik zorluklar nedeniyle yedi yılın ardından noktalamış olacak.
Kaynak: Voyages d'affaires

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
