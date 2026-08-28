Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

Özel bir bankanın kredi kartını kullanan Osman Karabulut, cep telefonuna ulaşan yanıltıcı bir mesajı incelemeden onaylayınca dolandırıcıların hedefi oldu. Karabulut’un kartı ve internet bankacılığı üzerinden bilgisi dışında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yaklaşık 150 bin liralık kayıp yaşandı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü meydana gelen olayda Karabulut, telefonuna gelen “Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın” şeklindeki metni incelemeden onayladı. Ertesi gün kredi kartı limitinden 150 bin lira çekildiğini fark eden Karabulut, durumu hemen bankaya bildirdi.

KARTI VE İNTERNET BANKACILIĞINI HEMEN DONDURDU

Karabulut, pazar günü yaptığı kontrol sırasında hesabındaki 150 bin liralık işlemi görünce müşteri hizmetlerini aradı. Bunun üzerine kredi kartını ve internet bankacılığı erişimini kapattırdı. Pazartesi günü ise bankaya giderek resmi itiraz dilekçesini verdi.

Banka tarafından yapılan incelemede, işlemin bir un fabrikası üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca dolandırıcıların Karabulut’un internet bankacılığı giriş şifrelerini değiştirdiği tespit edildi.

BANKA 150 BİN LİRAYI 4-5 GÜN İÇİNDE İADE ETTİ

Güvenlik açıklarının banka tarafından incelenmesinin ardından Karabulut’un hesabından çekilen 150 bin lira geri ödendi. Paranın 4-5 gün içerisinde hesabına yatırıldığı belirtildi.

Yaşadıklarını anlatan Karabulut, geçen hafta cumartesi günü saat 11.30 sıralarında mesajın geldiğini ve mesajda “Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın” ifadesinin yer aldığını söyledi. Mesajı onayladıktan sonra pazar günü saat 16.00 sıralarında kredi kartından 150 bin lira çekildiğini gördüğünü belirtti.

Karabulut, bunun üzerine müşteri hizmetlerini arayarak kartını ve internet bankacılığını iptal ettirdiğini, pazartesi günü de bankaya gidip itiraz dilekçesi verdiğini aktardı. İşlemlerden 3 gün sonra hesabına 20 bin liranın geri döndüğünü gördüğünü ifade eden Karabulut, çocuklarına alışveriş yapıp yapmadıklarını sorduğunu ancak onların böyle bir işlem gerçekleştirmediğini söyledi.

Bankaya yaptığı başvurunun ardından parasının tamamının iade edildiğini belirten Karabulut, banka yetkililerinin kendisine, güvenlik açığının bankadan kaynaklanması halinde paranın karşılanacağını, müşteriden kaynaklanan bir durum olması halinde ise ödeme yapılmayacağını aktardıklarını söyledi.

“GELEN MESAJLARI BİLMEDEN ONAYLAMAYIN”

Hesabından çekilen paranın bir un fabrikası üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Karabulut, dolandırıcıların internet bankacılığı şifrelerini de değiştirdiğini söyledi. Yeni şifre alarak sisteme yeniden giriş yaptığını ifade eden Karabulut, 4-5 günün ardından parasının hesabına iade edildiğini aktardı.

Yaşananların, kendisine gelen mesajdaki “iptal” seçeneğini yanlış anlaması ve onay vermesiyle başladığını belirten Karabulut, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Karabulut, “Kesinlikle gelen mesajları bilmeden onaylamayın” diyerek mesajların dikkatlice incelenmesini, emin olunmayan durumlarda ise doğrudan silinmesini tavsiye etti.

Karabulut ayrıca bankadaki bir görevlinin kendisine yaklaşık 1 haftadır, 15 gündür saldırılar yaşandığını söylediğini belirterek vatandaşların bu tür mesajlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır