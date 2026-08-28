FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

Cep telefonuna gelen “Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın” şeklindeki yanıltıcı mesajı onaylayan Osman Karabulut’un kredi kartından 150 bin lira çekildi. Karabulut, bankaya yaptığı itirazın ardından parasını 4-5 gün içinde geri aldı.

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

Özel bir bankanın kredi kartını kullanan Osman Karabulut, cep telefonuna ulaşan yanıltıcı bir mesajı incelemeden onaylayınca dolandırıcıların hedefi oldu. Karabulut’un kartı ve internet bankacılığı üzerinden bilgisi dışında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yaklaşık 150 bin liralık kayıp yaşandı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü meydana gelen olayda Karabulut, telefonuna gelen “Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın” şeklindeki metni incelemeden onayladı. Ertesi gün kredi kartı limitinden 150 bin lira çekildiğini fark eden Karabulut, durumu hemen bankaya bildirdi.

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu! 1

KARTI VE İNTERNET BANKACILIĞINI HEMEN DONDURDU

Karabulut, pazar günü yaptığı kontrol sırasında hesabındaki 150 bin liralık işlemi görünce müşteri hizmetlerini aradı. Bunun üzerine kredi kartını ve internet bankacılığı erişimini kapattırdı. Pazartesi günü ise bankaya giderek resmi itiraz dilekçesini verdi.

Banka tarafından yapılan incelemede, işlemin bir un fabrikası üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca dolandırıcıların Karabulut’un internet bankacılığı giriş şifrelerini değiştirdiği tespit edildi.

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu! 2

BANKA 150 BİN LİRAYI 4-5 GÜN İÇİNDE İADE ETTİ

Güvenlik açıklarının banka tarafından incelenmesinin ardından Karabulut’un hesabından çekilen 150 bin lira geri ödendi. Paranın 4-5 gün içerisinde hesabına yatırıldığı belirtildi.

Yaşadıklarını anlatan Karabulut, geçen hafta cumartesi günü saat 11.30 sıralarında mesajın geldiğini ve mesajda “Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın” ifadesinin yer aldığını söyledi. Mesajı onayladıktan sonra pazar günü saat 16.00 sıralarında kredi kartından 150 bin lira çekildiğini gördüğünü belirtti.

Karabulut, bunun üzerine müşteri hizmetlerini arayarak kartını ve internet bankacılığını iptal ettirdiğini, pazartesi günü de bankaya gidip itiraz dilekçesi verdiğini aktardı. İşlemlerden 3 gün sonra hesabına 20 bin liranın geri döndüğünü gördüğünü ifade eden Karabulut, çocuklarına alışveriş yapıp yapmadıklarını sorduğunu ancak onların böyle bir işlem gerçekleştirmediğini söyledi.

Bankaya yaptığı başvurunun ardından parasının tamamının iade edildiğini belirten Karabulut, banka yetkililerinin kendisine, güvenlik açığının bankadan kaynaklanması halinde paranın karşılanacağını, müşteriden kaynaklanan bir durum olması halinde ise ödeme yapılmayacağını aktardıklarını söyledi.

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu! 3

“GELEN MESAJLARI BİLMEDEN ONAYLAMAYIN”

Hesabından çekilen paranın bir un fabrikası üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Karabulut, dolandırıcıların internet bankacılığı şifrelerini de değiştirdiğini söyledi. Yeni şifre alarak sisteme yeniden giriş yaptığını ifade eden Karabulut, 4-5 günün ardından parasının hesabına iade edildiğini aktardı.

Yaşananların, kendisine gelen mesajdaki “iptal” seçeneğini yanlış anlaması ve onay vermesiyle başladığını belirten Karabulut, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Karabulut, “Kesinlikle gelen mesajları bilmeden onaylamayın” diyerek mesajların dikkatlice incelenmesini, emin olunmayan durumlarda ise doğrudan silinmesini tavsiye etti.

Karabulut ayrıca bankadaki bir görevlinin kendisine yaklaşık 1 haftadır, 15 gündür saldırılar yaşandığını söylediğini belirterek vatandaşların bu tür mesajlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal 'bahşiş' kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal 'bahşiş' kararı
Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerindeki pozitif gelişmeyi desteklediEkonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerindeki pozitif gelişmeyi destekledi

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İnternet bankacılığı mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.