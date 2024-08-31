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  4. Gelir İdaresi açıkladı... Selçuk Bayraktar 2023 yılının vergi rekortmeni oldu! ilk kez konuştu

Gelir İdaresi açıkladı... Selçuk Bayraktar 2023 yılının vergi rekortmeni oldu! ilk kez konuştu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.08.2024 15:28
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Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 vergi rekortmenlerini açıkladı. GİB'in verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 2023 yılı vergi rekortmeni oldu. Konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmayan Bayraktar, ilk kez konuştu.

Gelir İdaresi açıkladı... Selçuk Bayraktar 2023 yılının vergi rekortmeni oldu! ilk kez konuştu

Gelir İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz günlerde 2023 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. GİB'İn verilerine göre, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1 milyar 952 milyon 680 bin lira ödeyerek 2023 vergi rekormeni oldu.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödeyerek ikincilik koltuğuna oturdu. İş insanı Rahmi Koç ise 480 milyon lira ödeyerek üçüncü oldu.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ"

2021 yılından beri vergi rekortmenliğinde birinci olan Selçuk Bayraktar, konu hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı.

Patronlardünyası'na konuşan Bayraktar, "Büyütülecek bir şey değil. Vergimizi ödemek vatandaşlık görevimiz. Biz de ülkesini seven her vatandaş gibi görevimizi yerine getirdik" şeklinde kendini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar Baykar vergi
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