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Gelir İdaresi Başkanlığı 2 gün süre verdi! Tek tek kontrol edilecek: Vergiden kaçanı ceza yakalayacak

03.04.2024 11:37
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Yurt dışından elde edilen menkul sermaye gelirleri Gelir İdaresinin radarına girdi. Kurum, analiz ve denetim çalışmalarıyla yurt dışından faiz, repo ve kar payı gibi gelir sağlayanları tespit etti. Gelir elde etmesine rağmen 5 Nisan'a kadar beyanname vermeyen ya da eksik gelir beyan eden kişiler, ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 gün süre verdi! Tek tek kontrol edilecek: Vergiden kaçanı ceza yakalayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışından faiz ve kar payı gibi gelir elde edenleri yakın takibe alırken 5 Nisan Cuma gününe kadar bunların beyanında bulunmayanlara idari yaptırım uygulanmaya başlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler nedeniyle elde edilen kar payı, faiz ve benzeri gelirler, menkul sermaye gelirleri kapsamında sayılıyor.

Menkul sermaye gelirleri, elde edilen gelirin mahiyeti, tutarı ve tevkifata (kesinti) tabi olup olmaması gibi hususlar dikkate alınarak beyan ediliyor.

Bankalardan elde edilen mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından ödenen kar paylarında tevkifat olarak nihai vergileme yapılıyor. Bu nedenle gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmuyor.

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Tüm vergi türlerinden yükümlülüğü olan tam mükellef şirketlerden elde edilen kar paylarının 150 bin lirayı aşması halinde, bunlar için beyanname verilmesi gerekiyor.

Diğer taraftan, yurt dışından elde edilen faiz, repo ve kar payı gibi gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşması halinde, bu gelirlerin tamamının beyan zorunluluğu bulunuyor.

DÜNYADAKİ VERGİ DAİRELERİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, hem yurt dışı hem de yurt içinden çeşitli kaynaklardan elde ettiği veriler üzerinden analiz ve denetim çalışmaları yürütüyor.

Kayıt dışı ekonomiyle ve vergi kaçakçılığıyla mücadele amacıyla tüm dünyadaki vergi idareleri arasında bilgi paylaşımı yapılmasına imkan veren çeşitli anlaşmalar yapılıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, G20 ve Avrupa Birliği’nin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile vergi uygulamalarında şeffaflığın sağlanmasına yönelik çalışmaları sonucu, "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" oluşturuldu.

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AB üyesi ülkelerle birlikte 147 ülkenin taraf olduğu sözleşme, 2011 yılında Türkiye tarafından da imzalandı ve 2018'de yürürlüğe girdi.

FAİZ GELİRLERİ ÜLKELER ARASINDA KARŞILIKLI PAYLAŞILIYOR

Buna göre, hesap sahibine ilişkin bilgiler, yıl sonu hesap bakiyesi, hesaba yıl içinde ödenen faiz ve temettü gibi gelirler ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin brüt tutarları ülkeler arasında karşılıklı paylaşılıyor.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde 82 ülkeden Türkiye mukimi olan kişilere yönelik bilgi alındı.

Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye mukimi bir kişinin bu ülkedeki hesaplarına yapılan faiz, kar payı gibi ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığına bildiriliyor.

TÜRK LİRASI (343)

GELİR İDARESİ BEYAN VE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu uluslararası anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerden alınan bilgilerle, yurt dışından ücret geliri elde edenler, menkul sermaye iradı ve değer artış kazancı sağlayanları yakından takip ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen analiz ve denetim çalışmaları neticesinde, Türkiye'de mukim olan ve yurt dışından faiz, repo, kar payı gibi gelir elde eden mükelleflerden gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekenler tespit edildi.

Başkanlık, 5 Nisan Cuma günü sonuna kadar devam edecek gelir vergisi beyan döneminin sona ermesinin ardından, yurt dışından gelir elde eden mükelleflerin verdikleri beyannameler ile gelirlerini karşılıklı kontrol edecek.

Gelir elde etmesine rağmen hiç beyanname vermeyen ya da eksik gelir beyan eden kişiler, ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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