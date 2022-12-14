FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat! Orta gelir grubunu yakından ilgilendiriyor bilgiler netleşiyor

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat! Orta gelir grubunu yakından ilgilendiriyor bilgiler netleşiyor

14.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projelerinde kura heyecanı devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konut projesinde detaylar da netleşmeye başladı. Buna göre orta gelir grubuna göre yeni toplu konut projeleri yapılacak. Burada kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, fiyata göre düşük faizden kredi çekebilecek.

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat! Orta gelir grubunu yakından ilgilendiriyor bilgiler netleşiyor

81 ilde 100 bin konut planlanıyor! Emlat Konut öncülüğünde başlatılacak proje orta gelir grubuna hitap edecek. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana gibi şehirlerin de olduğu illere yapılacak daireler için yeni bir kredi sistemi işletilecek.

thumbs_b_c_a6f48d39f35161d3e9704748350e2364

GELİR ŞARTI VE KURA OLMAYACAK!

Gelir şartı olmadan, herhangi bir kura çekilmeden uygun koşullarla vatandaşların ev sahibi yapılması planlanıyor. Orta gelir grubuna özel yapılacak dairelerin 81 ile yayılması bekleniyor.

Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi… Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

KONUT KREDİSİNDE FAİZ DÜŞÜK OLACAK...

Konut fiyatıyla gelire göre kademeli bir faiz politikası belirlenecek. Düşük fiyatlı konutlarda faiz daha düşük olurken fiyat yükseldikçe de kredi faiz oranı daha da artacak. Düşük peşinat ve uzun vade gibi imkanların da sunulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü uzmandan dikkat çeken altın ve petrol sözleri: Yeni rekor için rakam paylaştı…Ünlü uzmandan dikkat çeken altın ve petrol sözleri: Yeni rekor için rakam paylaştı…
Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteğiBenzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği
Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklamasıBakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması
Anahtar Kelimeler:
TOKİ

En Çok Okunan Haberler

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Türk petrolü için çalışmalar yoğunlaştı: Her gün 30 tanker petrol çıkıyor...

Türk petrolü için çalışmalar yoğunlaştı: Her gün 30 tanker petrol çıkıyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.