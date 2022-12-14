Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat! Orta gelir grubunu yakından ilgilendiriyor bilgiler netleşiyor

81 ilde 100 bin konut planlanıyor! Emlat Konut öncülüğünde başlatılacak proje orta gelir grubuna hitap edecek. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana gibi şehirlerin de olduğu illere yapılacak daireler için yeni bir kredi sistemi işletilecek.

GELİR ŞARTI VE KURA OLMAYACAK!

Gelir şartı olmadan, herhangi bir kura çekilmeden uygun koşullarla vatandaşların ev sahibi yapılması planlanıyor. Orta gelir grubuna özel yapılacak dairelerin 81 ile yayılması bekleniyor.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ DÜŞÜK OLACAK...

Konut fiyatıyla gelire göre kademeli bir faiz politikası belirlenecek. Düşük fiyatlı konutlarda faiz daha düşük olurken fiyat yükseldikçe de kredi faiz oranı daha da artacak. Düşük peşinat ve uzun vade gibi imkanların da sunulması bekleniyor.

