Gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart'ta dolacak

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, mükellefler verdikleri beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisini iki taksitte ödeyecek.

Verginin ilk taksitinin 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 4 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden yapılabilecek. Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan kaynaklanan gelir vergisi yine kurumun internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları ile 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

Mükellefler kurumun internet sitesinde yer alan her gelir türü için ayrı ayrı hazırlanmış rehber ve broşürlerden ya da telefonla Alo 189'u arayarak Vergi İletişim Merkezinden yardım alabilecek.

Kimler beyanname verecek?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini de 31 Mart'a kadar elektronik ortamda gönderecek. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler ise beyanlarını Başkanlığın internet sitesinden 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca vergi dairelerinden de yıllık beyanname verilmesi imkanı bulunuyor.