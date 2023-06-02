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Getir kurucusu Nazım Salur: "n11'in diğer hisseleri de satın alındı"

02.06.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Getir kurucusu Nazım Salur, Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak oldukları n11'in diğer hisselerini de aldıklarını duyurdu.

Getir kurucusu Nazım Salur: "n11'in diğer hisseleri de satın alındı"

Getir kurucusu Nazım Salur, Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak oldukları n11'in diğer hisselerini de aldıklarını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Salur, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık." ifadelerini kullandı.

İşte Nazım Salur'un konuyla ilgili paylaşımı:


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n11 Getir

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