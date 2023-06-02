Getir kurucusu Nazım Salur: "n11'in diğer hisseleri de satın alındı"

Getir kurucusu Nazım Salur, Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak oldukları n11'in diğer hisselerini de aldıklarını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Salur, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık." ifadelerini kullandı.

İşte Nazım Salur'un konuyla ilgili paylaşımı:

Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz @n11com'in diğer hisselerini de aldık. @n11com'i kurup büyüten ortaklarımız @dogusgrubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni bir @n11com yakında. — Nazım Salur (@NazimSalur) June 2, 2023



