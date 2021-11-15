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Getir, Şok Marketler'e ortak oluyor

15.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şok Marketler Tic. A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların, Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Getir, Şok Marketler'e ortak oluyor

Şok Marketler'in ana hissedarlarından Yıldız Holding, şirketin azınlık hisselerini hızlı teslimat şirketi Getir'e satmak için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladı.

Açıklama geçen hafta Cuma akşamı Şok Marketler tarafından KAP'a yapıldı.

Getir ayrıca e-ticaret platformu n11.com'da hisse alımı için düzenleyici kurumdan onay bekliyor. Getir'in kurucularından Nazım Salur, geçen haftaki açıklamalarında şirketin perakendecilik alanını hızlandırmayı amaçladığını ifade etmişti.

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Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.

Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde; Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır." denildi. (REUTERS)

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