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Getir, gayrimenkul işine de giriyor! Etiler'de arsa alacak

09.09.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevrimiçi market uygulaması Getir, Doğuş Center Etiler'deki 47 adet bağımsız bölümü satın almak için Doğuş GYO ile görüşme gerçekleştiriyor. Türkiye'nin unicornlarından biri olan Getir, geçtiğimiz günlerde n11.com'a stratejik yatırım yapacağını da duyurmuştu.

Getir, gayrimenkul işine de giriyor! Etiler'de arsa alacak

Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'deki 47 adet bağımsız bölümün online sipariş uygulaması Getir'e satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Türkiye'nin unicornlarından biri olan Getir, halihazırda Doğuş Center Etiler'de kiracı olarak bulunuyor.

N11'E DE ORTAK OLUYOR

Getir geçen hafta yine Doğuş Holding'in iştirakı olan n11'e stratejik yatırım yapacağını açıklamıştı.

Getir'in kurucusu Nazım Salur, "Getir n11.com'a stratejik yatırım yapacak. Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Getir'in araç kiralama platformu Moov'un yüzde 75 hissesini satın almak için Çelik Motor ile anlaştığı açıklanmıştı.

Getir, aldığı son yatırımlarla 7.5 milyar dolara yükseltti.

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