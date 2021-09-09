Getir, gayrimenkul işine de giriyor! Etiler'de arsa alacak

Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'deki 47 adet bağımsız bölümün online sipariş uygulaması Getir'e satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Türkiye'nin unicornlarından biri olan Getir, halihazırda Doğuş Center Etiler'de kiracı olarak bulunuyor.

N11'E DE ORTAK OLUYOR

Getir geçen hafta yine Doğuş Holding'in iştirakı olan n11'e stratejik yatırım yapacağını açıklamıştı.

Getir'in kurucusu Nazım Salur, "Getir n11.com'a stratejik yatırım yapacak. Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Getir'in araç kiralama platformu Moov'un yüzde 75 hissesini satın almak için Çelik Motor ile anlaştığı açıklanmıştı.

Getir, aldığı son yatırımlarla 7.5 milyar dolara yükseltti.



