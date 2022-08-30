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Gıda enflasyonu durmuyor! Bir hamle daha geldi: Yüzde 75'i hibe edilecek…

30.08.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda enflasyonundaki yükseliş sonrası harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kent tarımını yaygın hale getirmek için yeni çalışma başlattı. Lojistik maliyeti ile israfı da azaltacak projede belirlenen sebze türleri için fidelerin yüzde 75’i hibe edilecek. İşte sebze üretimini arttırarak fiyatların gerilemesini hedefleyen projenin detayları…

Gıda enflasyonunun her geçen gün artması dar gelirli vatandaşa zor günler yaşatırken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi. Üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha atılacak. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı.
Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatların da düşmesi sağlanacak.

‘KENT TARIMI’ MODELİ GELİYOR

Yapılacak çalışmayla kent tarımının yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde "kent tarımı" modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak.

Önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim özetlerinin oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.

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GIDA İSRAFI DA AZALACAK

Sabah gazetesinin haberine göre; Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak.

Böylece, gıda israfı da azalacak. Ayrıca, kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak.

İlk etapta bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de milyonlarca yerli sebze fidesi, Tarım Bakanlığı tarafından vatandaşlara dağıtılmıştı.

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YÜZDE 75 HİBE SEBZE FİDESİ DESTEĞİ

Bu fidelerle büyükşehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünlerin hasadı için gün sayılırken, kışlık sebze üretimine yönelik olarak güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur'da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe sebze fidesi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİME GİTMİŞTİ

Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilmişti.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanan ürünler şunlar olmuştu:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Hibe desteği tarım Sebze gıda hibe
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