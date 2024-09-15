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Gıda fiyatları düşüş hız kazanabilir! Uzman isim sebebini açıkladı

15.09.2024 16:36
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) küresel gıda fiyat endeksi raporunu yayınladı. Rapora göre, dünya çapında enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken azalan enerji maliyetlerinin gıda fiyatlarındaki düşüşü hızlandırabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı.

Gıda fiyatları düşüş hız kazanabilir! Uzman isim sebebini açıkladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) küresel gıda fiyat endeksi raporuna göre, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1,1 azalırken, Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 0,5, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 4,7 ve Et Fiyat Endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Rapora göre, 2024 ve 2025'te dünya tahıl toplam kullanımının 2 milyar 852 milyon tona çıkması ve 2023 ve 2024'e göre yüzde 0,2'lik bir artış göstermesi öngörülüyor. Gıda alım bileşeninde beklenen büyümenin etkisiyle pirinç kullanımının da rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle beraber bunun gıda fiyatları üzerindeki etkilerinin de izlenmeye başladığını kaydeden analistler, düşen enerji maliyetlerinin tarım grubu ürünlerinin fiyatlarında da aşağı yönlü etkiye sahip olabileceğini vurguladı.

BUĞDAY

ENERJİDE YAŞANAN DÜŞÜŞ GIDA FİYATLARINI DA ETKİLİYOR

Brent petrolün varil fiyatında 2 eylül haftasında kaydedilen yüzde 7,2'lik düşüş, Ekim 2023'ten bu yana en sert değer kaybı olarak öne çıkarken, geçen hafta 68,5 dolara kadar inerek yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini test etti.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, resesyon endişeleri ile beraber enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda fiyatlarında üretim maliyetlerinin aşağı inebileceği öngörüsünde bulundu.

FAO'NUN VERİLERİ İLE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Ergezen, hacim olarak bakıldığında tahıl ve hububat fiyatlarındaki azalışın, FAO'nun açıkladığı küresel gıda fiyat endeksindeki düşüşün önemli kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Özellikle buğday tarafında Karadeniz Bölgesi'nde ihracatın artış göstermesi ve ABD ile Arjantin'de üretimin yüksek seyretmesinin tahıllar kaleminde fiyatların düşük kalmasını sağladığını belirten Ergezen, tahıl fiyatlarındaki düşüşün en önemli etkenlerinden birinin de artan üretim tahminleri olduğunu kaydetti.

Ergezen, mısır fiyatlarının da düşük kalmasının öne çıktığını ve mısırın yüzde 60'ının sanayi alanında kullanıldığını ifade ederek, mısırdan, biyodizel üretiminde de faydalanıldığı, petrol fiyatlarının düşük kalmasıyla mısır talebinin düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Resesyon endişelerinin enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda fiyatlarında üretim maliyetlerini aşağı çekebileceğini kaydeden Ergezen, resesyonun gerçekleşmesi halinde fiyat baskılarının öne çıkabileceğine işaret etti.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol gıda
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