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Gıda Komitesi toplantısı sonrasında açıklama: İç tüketimin üzerinde hububat üretimi bekleniyor

29.05.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlık ettiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir" denildi.

Gıda Komitesi toplantısı sonrasında açıklama: İç tüketimin üzerinde hububat üretimi bekleniyor

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandı. Gıda fiyatlarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Toplantıda; Merkez Bankası, Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatları gelişmeleri hakkında bilgi vermiştir. Akabinde, yurt dışındaki hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir" denildi.

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KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ VURGULANDI

Yapılan açıklamanın devamında, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanılmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirileceği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir. Bu durumun, gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceği belirtilmiştir. Arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; gıda ve tarımsal ürün piyasalarının yakından takip edilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin önemle sürdürülmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır." (DHA)

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