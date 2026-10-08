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Gıda sektörünün dev ismi iflas etti! Fortune 500’de yer almıştı

Fortune 500 Türkiye listesinde 130’uncu sıraya kadar çıkan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, yaşadığı mali sürecin ardından iflas etti. Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddetti.

Gıda sektörünün dev ismi iflas etti! Fortune 500’de yer almıştı
Aleyna Türkmen

Tahıl, yağlı tohum ve yem hammaddeleri ticareti alanında faaliyet gösteren Taban Gıda Dış Ticaret AŞ hakkında verilen konkordato kararı iflasla sonuçlandı. Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 20 ülkeye transit ticaret gerçekleştiren şirket, geçmiş yıllarda Fortune 500 Türkiye listesinde 130’uncu sıraya kadar yükselmişti.

2016 yılında faaliyetlerine başlayan Taban Gıda, tarımsal ürünlerin tedariki ve ticareti alanında büyüyerek Türkiye'nin büyük şirketleri arasında yer aldı. Şirketin faaliyetleri arasında tahıl, yağlı tohum ve yem hammaddelerinin yanı sıra uluslararası transit ticaret de bulunuyordu.

Gıda sektörünün dev ismi iflas etti! Fortune 500’de yer almıştı 1

KONKORDATO SÜRECİ İFLAS KARARIYLA SONA ERDİ

Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve Aras Demir hakkında yürütülen konkordato davasında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi. 1 Ekim 2026 tarihli duruşmada kesin mühlet verilmesi ve konkordato talepleri reddedildi.

Mahkeme, şirket hakkında daha önce uygulanan geçici mühlet ile tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken konkordato komiser heyetinin görevine de son verdi. Kararın ardından Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin iflasına hükmedildi.

İflasın 1 Ekim 2026 günü saat 13.27 itibarıyla açıldığı bildirildi. Karar 7 Ekim 2026 tarihinde İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Şirketin tasfiye işlemlerinin 2026/17 sayılı iflas dosyası üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Gıda sektörünün dev ismi iflas etti! Fortune 500’de yer almıştı 2

MALİ SORUNLAR TEMMUZ AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirketin konkordato süreci 2026 yılının yaz aylarında başladı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Taban Gıda ve Aras Demir'in başvurusu üzerine 9 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

1 Ekim'de görülen duruşmada ise şirketin kesin mühlet ve konkordato talepleri kabul edilmedi. Böylece yaklaşık üç ay devam eden hukuki süreç, mahkemenin iflas kararı vermesiyle sona erdi.

Gıda sektörünün dev ismi iflas etti! Fortune 500’de yer almıştı 3

FORTUNE 500’DE 130’UNCU SIRAYA KADAR ÇIKTI

Taban Gıda'nın büyüme sürecindeki en dikkat çekici göstergelerden biri Fortune 500 Türkiye sıralamasındaki yükselişi oldu. 2019 yılında listeye 183'üncü sıradan giren şirket, 2020'de 142'nci, 2021'de ise 130'uncu sıraya yükseldi. Şirket 2021 yılını 4,5 milyar TL'nin üzerinde ciroyla tamamladı.

Şirketin sonraki yıllarda da büyük şirketler sıralamalarındaki varlığı sürdü. Taban Gıda, 2024 Fortune 500 Türkiye listesinde 170'inci sırada yer alırken Capital 500'de 248'inci sırada gösterildi.

Capital 500'ün 2023 verilerine göre şirketin cirosu 12 milyar 571 milyon 12 bin 150 lira olurken vergi öncesi kârı 13 milyon 364 bin 920 lira olarak kayıtlara geçti.

Taban Gıda'nın geçmiş dönemde deniz taşımacılığı alanında da yatırımları bulunuyordu. Şirketin çatı kuruluşu Vivalon AG'nin 2021'de filosuna kuru yük gemileri dahil ettiği, toplam yatırımların milyonlarca dolara ulaştığı ve üçüncü geminin de filoya eklendiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
iflas Konkordato gıda
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