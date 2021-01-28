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Gıdadaki fahiş fiyat artışıyla ilgili yeni gelişme! Gıda Komitesi toplanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 15:23 | Son Güncelleme

Gıda Komitesi, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak bugün toplanıyor.

Gıdadaki fahiş fiyat artışıyla ilgili yeni gelişme! Gıda Komitesi toplanıyor

Gıda Komitesi, bu akşam saat 20:00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: TRT HABER

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