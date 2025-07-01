FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Giresun'da tarımsal üretim planı ile yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı yapıldı

Giresun'da tarımsal üretim planlaması kapsamında yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Giresun'da tarımsal üretim planı ile yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Alucra ilçesinde arpa, buğday, yulaf, korunga, yonca, kuru fasulye ile patates, planlı üretimi geliştirme destekleri kapsamına alındı.

Uygulamayla üreticilerin stratejik ürünleri yetiştirmeleri teşvik edilerek, devletin verdiği desteklemelerden azami oranda faydalanmaları, ayrıca suyu da ekonomik kullanmaları sağlandı.

İlçenin Günügüzel köyünde buğday ve yem bitkilerinde yılın ilk hasadını gerçekleştiren üretici Ahmet Karslıoğlu, AA muhabirine, devlet desteklerinden daha fazla yararlanabilmek için planlı üretimi tercih ettiğini söyledi.

Üründe yüzde 60'a yakın verim artışı olduğunun altını çizen Karslıoğlu, tarladan elde ettikleri ürünün getirisinin de önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Karslıoğlu, müdürlük personeli ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Hava ve iklim şartlarına bağlı olarak bize ekim ve hasat zamanlarını ilettiklerinde bu işlemleri yapıyoruz. Dikiminden biçimine kadar her zaman yanımızdalar. Ekimin zamanı, tarlaya ekilecek ürün miktarı ve gübre atma konularında yardımcı oluyorlar." dedi.

Planlı üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karslıoğlu, "400 dönüme yakın arazi ekiyorduk, bu Alucra şartlarında büyük miktar. Devletten araziler için makine ve ekipman hibesi aldık. 143 dönümünde bu sene ektik, seneye bunu iki katına çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Karslıoğlu, tüm çiftçilerin Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları teknik desteklerle verimi artırabileceğini sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otelcilere malzeme temini için verilen süre uzatıldıOtelcilere malzeme temini için verilen süre uzatıldı
Beklenen ödemeler hesaplara aktarılıyor!Beklenen ödemeler hesaplara aktarılıyor!

Anahtar Kelimeler:
Giresun tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.