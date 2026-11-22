Karadeniz'de palamut sezonunun sona erdiği düşünülürken balıkçıların ağlarına takılmaya devam eden balık, tezgahlarda yeniden bolluk yaşanmasını sağladı. Normal şartlarda çoktan göç etmesi gereken palamudun boğazdan geri dönerek yeniden Karadeniz'e yönelmesi, balıkçıları da şaşkına çevirdi.

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesi 100-125 TL arasında alıcı bulurken, balıkçılar bu hareketliliğin 15-20 gün daha sürebileceğini öngörüyor.

PALAMUT GÖÇ YOLUNDAN GERİ DÖNDÜ

Trabzon'da balıkçılık yapan Ahmet Çoğalmış, palamut avındaki bolluğun devam ettiğini belirterek bu yıl yaşanan durumun alışılmışın dışında olduğunu söyledi. Bolluğun 15-20 gün daha sürebileceğini tahmin eden Çoğalmış, palamudun normal şartlarda çoktan sezonu tamamlaması gerektiğine dikkat çekti.

Çoğalmış, yaşanan sıra dışı hareketliliği şu sözlerle anlattı: "Şu an palamut bolluğu halen devam ediyor. Böyle bir bolluk hiç olmamıştı. Herhalde bu bolluk 15-20 gün daha devam eder. Normalde palamudun bitmesi lazımdı. Balık boğaza girdiği zaman boğazdan da okyanusa girer ama bu sene öyle bir durum oldu ki palamut boğazdan tekrar geriye döndü. Haliyle bir bolluk daha yaşıyoruz"

PALAMUT UCUZLUĞUYLA VATANDAŞIN TERCİHİ OLDU

Palamuttaki artışın diğer balık türlerinin satışlarını da etkilediğini belirten Çoğalmış, yaklaşık 1 kilogramlık palamutların tanesinin 100-125 TL civarında satıldığını ifade etti. Hamsinin kilogram fiyatının 400 TL'ye kadar çıkmasına dikkat çeken balıkçı, palamudun daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

25 YILLIK BALIKÇI BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

Balıkçı esnafından Emin Avcı da palamudun göç güzergahından geri dönmesinin av sezonunu uzattığını söyledi. 25 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Avcı, bugüne kadar böylesine bir durumla karşılaşmadığını vurguladı.

Avcı, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu" diye konuştu.

PALAMUDA İLK DÖNEMDEKİ TALEP AZALDI

Palamut avı sürmesine rağmen vatandaşların ilgisinin sezonun başlangıcına kıyasla gerilediğini belirten Avcı, birçok kişinin sezonun ilk dönemlerinde balık alarak ihtiyacını karşıladığını dile getirdi.

Avcı, "Palamudu yiyen yedi, tuzlamasını yapan yaptı, dondurucusuna atan attı. Şu anda eskisi gibi ilk başlardaki talep yok. Ancak bu gidişle palamut avının uzun süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bitecek gibi görünmüyor çünkü" ifadelerini kullandı.

TEZGAHLARDA DİĞER BALIKLARIN FİYATLARI

Palamudun tanesi 100-125 TL arasında satılırken tezgahlardaki diğer balıkların kilogram fiyatları da belli oldu. Buna göre istavrit 150 TL, hamsi 400 TL, mezgit 600 TL, çinekop 600 TL ve barbun 600 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır