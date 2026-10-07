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Goldman Sachs’tan faiz indirimi için dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi

Goldman Sachs, eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 29,7 ile beklentilerin altında kalmasının, Türkiye’de faiz indirim döngüsünün daha erken başlayabileceği ihtimalini artırdığını belirtti.

Goldman Sachs’tan faiz indirimi için dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi
Cansu Çamcı

Goldman Sachs, eylülde yıllık enflasyonun yüzde 29,7 ile beklentilerin altında kalmasının, Türkiye’de faiz indirimlerinin daha erken başlayabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. Kurum, sapmada düşük gıda enflasyonunun etkili olmuş olabileceğine dikkat çekti.

Kurumun kendi ölçütlerine göre aylık ve mevsimsellikten arındırılmış genel enflasyon ile çekirdek C enflasyonunun eylülde belirgin şekilde gerilediği belirtildi. Buna göre genel enflasyonun aylık artışı yaklaşık yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye inerken, çekirdek C enflasyonu da yüzde 1,6 seviyesine geriledi.

CNBC-e'nin haberine göre; Üç aylık hareketli ortalama bazında çekirdek enflasyon momentumuna ilişkin ölçütlerin çoğunun aylık yüzde 1,7-1,8 seviyesine gerilediği kaydedildi.

Goldman Sachs, bu gelişmelerin "aylık çekirdek enflasyonun temel eğilimine büyük ölçüde yaklaştığını gösterdiğini" belirtti. Kurum, "temel enflasyon momentumunun savaş öncesi seviyesine dönmesine rağmen daha fazla yavaşlamaya yönelik güçlü bir işaret görülmediğini" ifade etti.

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN BAŞLAMA RİSKİ"

Goldman Sachs, enflasyonun daha da gerileyebilmesini 2026 yılında iç talepteki zayıflamanın devam etmesine bağladı.

Buna karşın kurum, yüksek enerji fiyatlarının bu dezenflasyonist etkiyi fazlasıyla etkileyebileceğine ve yıl sonu için yüzde 29,0 olan yıllık enflasyon tahminine yönelik riskleri yukarı yönlü değiştirebileceğine dikkat çekti.

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında faizleri sabit tutmasını beklemeye devam ettiğini bildirirken eylül ayı enflasyon verilerinin faiz indirim döngüsünün daha erken başlaması riskini artırdığını ifade etti.

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Goldman Sachs faiz indirim
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