Goldman Sachs'ten Türkiye için büyüme tahmini

Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e yükseltti. Kurum, 2022 tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürdü.

Bugün açıklanan veriler Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte geçen yıla göre büyüme 7.4 ile beklentilerin hafif altında büyüme kaydettiğini, bir önceki çeyreğe göre de büyüme 2.7 büyüme kaydettiğini göstermişti.

Reuters anketine göre gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) üçüncü çeyrekte geçen yıla göre büyüme 7.5 büyüdüğü tahmin ediliyordu.

Goldman Sachs'tan Murat Unur "Bugün açıklanan verilerin ekonomik faaliyetlerde ilerleme yaşandığına yönelik çok da bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Lirada son dönemde yaşanan satışlar ekonomik faaliyetleri önemli şekilde etkileyecek" dedi.

Geçtiğimiz hafta TL dolar karşısında rekor düşük seviyeyi görürken şu anda 13 seviyesinde işlem görüyor.(REUTERS)

