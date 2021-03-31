Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminlerini revize eden Goldman Sachs Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında %18 seviyesine yükseleceğini ve bu yılı %15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

GOLDMAN SACHS'TAN TÜRKİYE TAHMİNİ

Daha önceki yıl sonu enflasyon beklentisi %12.5 olan banka göreve gelmesinden bu yana TL'nin %13 değer kaybettiği düşünüldüğünde Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirime gidemeyeceğini söyledi.

Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini de %5.5'tan %3.5'e, cari açığın gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı için %3.5 olan tahminini ise %1.5'e düşürdü.

Bankanın müşterilerine gönderdiği raporda, "Yetkililerin erkenden faiz indirerek ya da borçlanarak büyümeyi artırmaya çalışma ihtimali tahminlerimiz için risk oluşturuyor" denildi.

(Reuters)



