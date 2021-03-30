Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. 20 Mart'ta atanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açılış konuşmasıyla ilk kez kamuoyu önüne çıktı.
Kavcıoğlu'nun konuşmasında şu cümleler öne çıktı.
Önümüzdeki dönemde MB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz.
TCMB'nin kanunla belirlenmiş görev ve yetkileri çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.
Orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirmeye sıkı sıkıya bağlıyız
Ocak enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz enflasyonu yüzde 5'e indirmede kararlı olduğumuzu altını çizmek isterim. MB olarak temel amacımız doğrultusunda bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.
Enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara ve finansal oynaklıklara karşı kalkan vazifesi görevi görecek en güçlü silahımız olacak.
Enflasyonla mücadele kararlılığımızla TL'nin gücünü ve itibarını sağlayacağız
İçinde bulunduğumuz durum sıkı para politikası duruşu gerektiriyor.
Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz
Yeni dönemde kararları enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde alacağız. Ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması döviz rezervlerinin artış eğilimine gerilemesi ve finansal maliyetlerinin kalıcı gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.
Bundan sonra da politikalarımızın etkinliğini artırmak iletişim kaynaklarını etkin kullanmaya devam edeceğiz. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerine bağlı olarak aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız.
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