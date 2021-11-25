Gözler Merkez Bankasında! Kritik toplantı başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

İstanbul Etiler’de bulunan Türkiye Bankalar Birliği’ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo’su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katılıyor. Toplantı basına kapalı olarak saat 17.15'te başladı.

Toplantıda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 1.5 saat sürecek toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Reuters'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavcıoğlu ile görüşmüştü. Ancak görüşmeye ilişkin hem Cumhurbaşkanlığından hem de Merkez Bankasından açıklama yapılmamıştı. Öte yandan bugün TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliği mutabakat anlaşması imzalandı.

