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Asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler temmuz ayında! AK Parti'den maaşlarla ilgili açıklama geldi

25.05.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaş son gelen zamların ardından temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir değerlendirme gerektiğinde vatandaşımızdan esirgemeyiz" dediği asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den geldi. İşte detaylar...

Milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi ve emekliler temmuz ayı itibariyle ara zam bekliyor. Yılbaşında yapılan zamlar, yükselen enflasyon ile erimeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, katıldığı canlı yayınında ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.

Kandemir'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle...

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Enflasyon yüzde 70'lere dayandı. Bu, çarşı pazara fiyat artışı olarak yansıyor. Etiketler her gün yukarı yönlü güncelleniyor. Alınan bir takım önlemler vardı. Fahiş fiyatla mücadele kurulları oluştu, stokçulara dair ceza artırımı, denetimler... Neden bir türlü önüne geçilemiyor? Atılan adımlar işe yaramıyor mu?

'TÜM DÜNYADA YAŞANAN KRİZİN ETKİLERİ'

Dünyada yaşanan bir kriz var pandemi sonrası dünyasında yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor. Vatandaşımız bunun Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını ve istikrarlı hükümetin bu sorunların üstesinden gelebileceğini görüyor.

'SONBAHARDAN İTİBAREN ENFLASYONDA HİSSEDİLİR BİR DÜŞÜŞ OLACAK'

Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda bir iyileşme olacak.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Yılbaşında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ciddi bir zam yapıldı. Tarihi bir artış ama mevcut durumda enflasyonla alım gücü düştü. Temmuz ayında bir düzeltme beklentisi var? Nasıl bir çalışma var?

Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma zaten derde deva olacak bir çalışma. Ama bunun dışında ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz.

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KİRA ARTIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kira artışı da bir diğer mesele. Dün ilgili bakanların da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Nasıl bir çözüm öngörülüyor?

Fahiş kira artışları son dönemde en sık önümüze gelen meselelerden bir tanesi. İlgili bakanlarımız dün bir çalışma yaptılar bir yol haritası çıkardılar. Mutlaka bir adım atılması gerektiğini görüyoruz. Bakanlarımız bir yol haritasını kısa süre içerinde açıklayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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