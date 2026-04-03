Gözler TÜİK’te! Artık sadece saatler kaldı: Mart enflasyonu belli oluyor

Milyonların merak ile beklediği Mart enflasyonu bugün belli olacak. Her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon için artık sadece saatler kaldı. Memur ve emekliler için 3 aylık enflasyon farkı belli olurken ev sahibi ve kiracılar için ise Nisan ayı kira artış oranı öğrenilecek.

ENFLASYON BUGÜN AÇIKLANACAK

Milyonlar Orta Doğu'da süren savaşın gölgesinde açıklanacak olan kritik verilere odaklanırken, ekonomistlerin beklentisi de merak ediliyor.



AA Finans’ın 32 ekonomist ile hazırladığı anket, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre, Mart’ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Enflasyon aylık bazda Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta ise yüzde 2,96, artış göstermişti. Mart ayına ilişkin aylık bazda sınırlı bir artış beklenirken yıllık enflasyonda ise kademeli düşüş eğiliminin sürmesi öngörülüyor.



Özellikle gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik, Mart ayı enflasyonunun seyrinde etkili olan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.