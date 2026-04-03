FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gözler TÜİK’te! Artık sadece saatler kaldı: Mart enflasyonu belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıklayacak. Mart enflasyonunun belli olmasının ardından Nisan ayının tavan seviyesi kira artış oranı belli olacak. Aynı zamanda 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Peki Mart enflasyonu için beklentiler ne yönde? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Milyonların merak ile beklediği Mart enflasyonu bugün belli olacak. Her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon için artık sadece saatler kaldı. Memur ve emekliler için 3 aylık enflasyon farkı belli olurken ev sahibi ve kiracılar için ise Nisan ayı kira artış oranı öğrenilecek.

ENFLASYON BUGÜN AÇIKLANACAK

Milyonlar Orta Doğu'da süren savaşın gölgesinde açıklanacak olan kritik verilere odaklanırken, ekonomistlerin beklentisi de merak ediliyor.
AA Finans’ın 32 ekonomist ile hazırladığı anket, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre, Mart’ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Enflasyon aylık bazda Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta ise yüzde 2,96, artış göstermişti. Mart ayına ilişkin aylık bazda sınırlı bir artış beklenirken yıllık enflasyonda ise kademeli düşüş eğiliminin sürmesi öngörülüyor.
Özellikle gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik, Mart ayı enflasyonunun seyrinde etkili olan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.