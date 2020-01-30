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Gram altın 304 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Gram altın 304,2 lira, çeyrek altın 498 lira ve Cumhuriyet altını 2.035 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,7 artışla 304,2 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 302 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 304,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 498 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.581,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de devam eden koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının risk iştahını düşürdüğünü ve güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü toplantıda politika faizini değiştirmediğine ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın belirsizliklerin devam ettiğine dair açıklamalarına dikkati çeken analistler, bu durumun altının yukarı yönlü hareketine destek verdiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yurt dışında ABD'de büyüme, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 301-307 lira aralığının izleneceğini dile getirdi.

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