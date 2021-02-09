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"Gram altın 450 TL'yi görebilir" yorumu: Altın yükseliş rallisine mi başladı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2021 14:09 | Son Güncelleme

Yeni aya kötü başlayan altın fiyatları analistlerin yorumlarına göre ralli yapmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketi beklentileri artırmaya devam ederken, analistlerden gram altın için pozitif yorumlar geldi. Dolar/TL'nin yatay seyir izlemeye devam etmesiyle gram altın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Gram altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arayan yatırımcılar, uzmanların güncel altın grafikleri ve yorumlarını araştırıyor. 9 Şubat 2021 altın analizleri haberimizde.

Altın son durum yatırımcıların en fazla merak ettiği konulardan birisi oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa koronavirüs teşfik paketine dair, ilk kanuni düzenleme taslağının yayınlaması ile birlite gram altın fiyatları yön değiştirerek dikey yönde ilerlemeye başladı. Dolar/TL'deki yatay devam eden fiyatlanma karşısında gram altının küresel altın fiyatlarında yükselişi devam ediyor. Son iki ayın en düşük seviyelerine gelen altın fiyatları uzmanların yorumlarına göre yükseliş rallisine başladı. Altın fiyatları, Biden’ın devasa teşvik paketine dair beklentilerle TSİ 08:38’de yüzde 0,42 yükselişle ons başına 1.838 dolar civarında seyrediyor. Ons altın hafta başından bu yana yüzde 1,34 yukarıda seyrediyor. Bu süreçte altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek araştıran yatırımcılar için analistlerden pozitif yorumlar geldiğini belirtelim. İşte uzmanların güncel altın analistleri ve 9 Şubat 2021 altın grafiği...

4 farklı uzmandan altın yorumu: Altın fiyatlarının yükselişi ne zaman başlar?4 farklı uzmandan altın yorumu: Altın fiyatlarının yükselişi ne zaman başlar?

GRAM ALTIN 450 TL SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Şubat ayına kötü başlayan gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarının yükselmesi ve dolar/TL’deki yatay seyirle beraber 2 günde yüzde 1,5'tan daha fazla kara geçti. Bu süreçte, altın ne zaman yükselecek sorusunun cevabı analistlerden geldi. Öte yandan ons altın yükselen dolar ve ABD Hazine tahvili faizleriyle birlikte önceki haftalarda 2 ayın en düşük seviyelerine geriledikten sonra toparlayarak 1.840 dolar civarına ulaştı. Gedik Yatırım'ın Yatırım Danışmanı Onurcan Bal güncel altın yorumlarını yaparken, ABD teşvik paketlerinin ons altını destekleyen bir etken olduğunu belirtti. Hürriyet'e değerlendirmede bulunan Bal, gram altında 401,20 – 392,30 ve 383,30 seviyelerini destek olarak belirterek," 200 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 440 ve 450 TL seviyeleri gündeme gelebilir." dedi.

"ALTININ DURUMU POZİTİF"

Stratejist Tunç Şatıroğlu; 9 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde, ABD seansında ons altının 1836 doların üstünde olması gerektiğini paylaştı. Bu durumu pozitif olarak değerlendiren Şatıroğlu açıklamasına;" Dün akşam ABD seansında her zaman olduğu gibi sert satışlar gelmedi. Bir miktar pozitif bile diyebiliriz. Bugün de gelmezse ABD'de beklentilerin değişmeye başladığı şeklinde yorumlanabilir." şeklinde devam etti. İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 9 Şubat altın grafiği...

9 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

"ALTIN RALLİ YAPMAYA BAŞLADI"

Analistler altın fiyatlarının 5 Ocak'tan bu yana en kazançlı seriye doğru ilerlediğini belirterek, bu seviyeye gelmenin asıl nedeninin ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs teşvikine dair yaptığı ilk kanuni düzenleme taslağını yayınlaması olduğunu açıklıyor. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayımladığı notta altının ralli yaptığına değinerek, "Altın Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık devasa teşvik paketiyle beraber son iki ayın en düşüğünden ralli yapmaya başladı. Ekonomik toparlanma zayıf ve daha fazla yardımın yapılacağına dair beklentiler artıyor." dedi.

9 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.
Baştürk açıklamasında ons altın direnç noktalarını 1845 ve 1875 ara ve ana direnç olarak açıkladı. Baştürk altın fiyatlarının hala negatif bölgede olduğunu söyleyerek, ons altın grafiğini paylaştı;

9 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU


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