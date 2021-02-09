"Gram altın 450 TL'yi görebilir" yorumu: Altın yükseliş rallisine mi başladı?

Altın son durum yatırımcıların en fazla merak ettiği konulardan birisi oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa koronavirüs teşfik paketine dair, ilk kanuni düzenleme taslağının yayınlaması ile birlite gram altın fiyatları yön değiştirerek dikey yönde ilerlemeye başladı. Dolar/TL'deki yatay devam eden fiyatlanma karşısında gram altının küresel altın fiyatlarında yükselişi devam ediyor. Son iki ayın en düşük seviyelerine gelen altın fiyatları uzmanların yorumlarına göre yükseliş rallisine başladı. Altın fiyatları, Biden’ın devasa teşvik paketine dair beklentilerle TSİ 08:38’de yüzde 0,42 yükselişle ons başına 1.838 dolar civarında seyrediyor. Ons altın hafta başından bu yana yüzde 1,34 yukarıda seyrediyor. Bu süreçte altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek araştıran yatırımcılar için analistlerden pozitif yorumlar geldiğini belirtelim. İşte uzmanların güncel altın analistleri ve 9 Şubat 2021 altın grafiği...

GRAM ALTIN 450 TL SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Şubat ayına kötü başlayan gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarının yükselmesi ve dolar/TL’deki yatay seyirle beraber 2 günde yüzde 1,5'tan daha fazla kara geçti. Bu süreçte, altın ne zaman yükselecek sorusunun cevabı analistlerden geldi. Öte yandan ons altın yükselen dolar ve ABD Hazine tahvili faizleriyle birlikte önceki haftalarda 2 ayın en düşük seviyelerine geriledikten sonra toparlayarak 1.840 dolar civarına ulaştı. Gedik Yatırım'ın Yatırım Danışmanı Onurcan Bal güncel altın yorumlarını yaparken, ABD teşvik paketlerinin ons altını destekleyen bir etken olduğunu belirtti. Hürriyet'e değerlendirmede bulunan Bal, gram altında 401,20 – 392,30 ve 383,30 seviyelerini destek olarak belirterek," 200 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 440 ve 450 TL seviyeleri gündeme gelebilir." dedi.