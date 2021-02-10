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Uzmandan çarpıcı altın tahmini: Gram altın fiyatında orta vadede hedef 485 TL! Gram altın ne zaman yükselecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2021 13:25 | Son Güncelleme

Altın fiyatları şubat ayına başladığı fiyata son üç günlük artışla birlikte geri döndü fakat gram altın fiyatı dolar/TL'deki düşüşe rağmen şubat ayı başındaki seviyeye henüz gelemedi. ABD'de teşvik paketi ve enflasyon artışındaki beklentiler devam ederken altın üç günlük yükselişin ardından yatay seyretmeye başladı. Bu süreçte yatırımcıların gözleri, analistlerden gelecek güncel altın tahminlerine çevrildi. Peki orta vadede gram altın ne olacak? Gram altın fiyatı ne zaman yükselecek?

ABD'de teşvik paketi beklentileri ile birlikte enflasyon artışı beklentileri nedeniyle "gram altın ne zaman yükselecek" sorusu yatırımcıların gündemine oturdu. Joe Biden ve yönetimindekiler "ekonominin ısınacağına" dair yorumlara aldırış etmeden, koronavirüs salgını endişesinden dolayı salgın harcamalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte Biden'ın desteklediği Demokratlar da 1.400 dolarlık yardım çekini hızlandırarak, 22 Şubat tarihinde Temsilciler Meclisi’nde oylamaya hazırlanıyor. Öte yandan ons altın ABD Hazine tahvili faizleri ve yükselen dolar fiyatı ile birlikte geçen haftalarda 2 ayın en düşük seviyelerine kadar düştükten sonra 1.840 dolar seviyesinin üstüne çıkarak tekrar toparlandı. Şubat ayına 435 TL civarlarında başlayan fakat sonra 410 TL seviyelerine gerileyen gram altın fiyatları bu hafta başı itibari ile yüzde 2 oranında artarak 420 TL seviyelerine geldi. Bu gelişmeyle birlikte analistlerin gram altın tahminleri de merak edilmeye başlandı. Altın fiyatları, ABD'deki devasa teşvik paketi ve enflasyon beklentileriyle TSİ 07:59’da yüzde 0,30 yükseliş grafiği çizdi. Bugün altın, ons başına 1.843,92 dolar seviyelerinde işlem görürken, ons altın bu haftaki yükselişleriyle birlikte şubat ayına başladığı fiyata geri döndü. Peki uzmanlar altın tahminleri için ne dedi?

&quot;Gram altın 450 TL'yi görebilir&quot; yorumu: Altın yükseliş rallisine mi başladı?"Gram altın 450 TL'yi görebilir" yorumu: Altın yükseliş rallisine mi başladı?

"ALTININ DURUMU OLUMLUDUR"

Stratejist Tunç Şatıroğlu 10 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde, ABD seansında ons altının 1836 doların üstünde olması gerektiğini açıklamıştı. Bu durumun pozitif olabileceğini değerlendiren Şatıroğlu bugün ki açıklamasında;"Dün ABD seansında yine satış yedi ancak bunlar sınırlı kaldı ve altın 1837 üzerinde tutunabildi. ABD'de altına olan yaklaşım halen negatif. ABD'de Senato azil işleriyle meşgul, teşvik gecikiyor. Yine de 1837 üzerinde bu akşam da kalırsa olumludur." şeklinde devam etti. İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 10 Şubat altın grafiği...

Stratejist Tunç Şatıroğlu

"GRAM ALTINDA UZAK HEDEF 485 TL"

Şubat ayına 435 TL seviyelerinde başlayan gram altın fiyatları dolar/TL zayıflığı ile birlikte 410 TL seviyelerine kadar düşerek yatırımcılarını üzmüştü. Şubat ayının ikinci haftasında yükseliş trendine giren gram altın bu günde bu trendi bozmadı ve hafta başından bu yana yüzde 2 oranında yükseliş göstererek 420 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatları tarihi rekorunu kırdığı süreçlerden garam altın alarak yatırım yapan vatandaşlar gram altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arıyordu. Gram altın fiyatlarının yükselebileceğine dair bir yorum daha geldi.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy güncel altın yorumunu yaptığı Hürriyet'e, dikkat çeken bir gram altın hedefi söyledi. Ons altın fiyatının, orta vadede yükseliş trendine döneceğine dair görüşlerini tekrar dile getiren Özsoy, 422 TL ile yapılan günlük kapanışların 434 TL'ye doğru gidebileceğini belirtti. Özsoy, gram altın hedefi için; "Orta vadede uzak hedef olarak 485 TL’yi halen gündemde tutuyoruz." yorumunu yaptı.

10 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.
Baştürk açıklamasında ons altın direnç noktalarını 1848, 1860 ve 1875 ara ve ana direnç olarak açıkladı. Baştürk altın fiyatlarının hala zayıf bölgede olduğunu söyleyerek, ons altın grafiğini paylaştı;

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk


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