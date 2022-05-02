Gram altın 900 liranın altına geriledi! İslam Memiş 'çok riskli buluyorum' diyerek o tarihi açıkladı

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaklaşan Fed toplantısının baskısı hissedilirken, Nisan ayında ocaktan bu yana ilk kez aylık düşüş kaydeden ons altın mayıs ayına da düşüşle başladı. Spot altının onsu 1876 dolar seviyesini test etti. Gram altın da yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde 900 TL’nin altına çekilerek 897 lirayı gördü. Dolar/TL kuru da 14,90’ın altına düştü.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Btchaber'de kaleme aldığı yazısında piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Amerika Merkez Bankası (Fed), Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Bu karar küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayında 25 baz puan faiz artıran Fed’in Mayıs ayı toplantısında 50 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorum.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha önce yaptığı konuşmada, Mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırılabileceğinin mesajını verdi.”

“BUNLAR BENİM İÇİN DİP SEVİYELERDİR”

“Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim” diyen İslam Memiş, “Bildiğiniz gibi Nisan’da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs’a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim. Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim” ifadelerini kullandı.

“Fed sonrası yatırımcılar neye göre nasıl karar vermeli?" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Fed 75 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell şahin ton da bir açıklama yaparsa;

küresel borsalarda sert satışlar, dolar varlıklarında sert yükselişler, emtia ve kripto paralarda düşüşler devam eder. Fed 50 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell güvercin ton da bir açıklama yaparsa; küresel borsalar toparlar, dolar varlıkları geriler, emtia ve kripto paralar yükselişe geçer, piyasalar rahatlar. Bugünkü küresel ekonomik koşulları, jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurduğumuzda Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli gördüğümü belirtmek isterim.”



