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Gram altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Gram altın fiyatları yeni günde tüm zamanların rekor seviyesini tazelerken; şu dakikalarda 387 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise 1738 dolar seviyelerinden işlem görüyor

Gram altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınının piyasalara etkisiyle altın yükselmeye devam ediyor. Ons fiyatlarındaki artışın dolar kurundaki hareket ile birleşmesiyle iç piyasada altının gram satış fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Gram altın 387 liraya yükselirken, altının ons fiyatı ise 1738 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.710-1.740 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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gram altın, çeyrek altın,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uluslar arası piyasalarda altın son üç gündür aynı fiyat aralığında, arttığı falan yok ama ne hikmetse ...nin doğrultusunda giden bizim kuyumcular her gün altının gramına 10 Tl. zam koyuyor ve işin ilginç olanı hesap soran da yok.
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