Gram altın için dikkat çeken tahmin: 'Yıl sonunda bin 500 lira olacak'

Son dakika: Gram altındaki yükseliş yatırımcılar tarafından araştırılırken, uzmanların 2022 yıl sonu altın fiyatları için yapıtığı tahminler dikkat çekiyor. Gram altın, ons ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak yükselişe geçti. Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan talebi desteklediğini söyledi. 29 Temmuz Cuma (bugün) 1019 TL'den işlem gören gram altının yükseleceğini öngören uzmanlar, yıl sonu içinse dikkat çeken tahminde bulundu.

ALTIN ONS FİYATI 1 AYIN ZİRVESİNDE

Fed'in faizi ikinci kez 75 baz puan artırdığı Temmuz ayı FOMC toplantısı sonrası konuşan Fed Başkanı Powell'ın korkulduğu kadar şahin mesajlar vermemesi ABD dolarını zayıflatırken altına destek verdi. Powell'in faiz artırımlarının bir noktada yavaşlayacağı yönündeki sözlerinin yatırımcıların risk iştahını yeniden canlandırmasıyla birlikte ABD doları gerilerken spot altın fiyatı bu sabah 1770 dolara yaklaştı.

SON DAKİKA : ALTINDA İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV'de katıldığı canlı yayında ons altının önümüzdeki dönemde bir süre 1.800-1.950 dolar bandında hareket edeceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda ise onsun 1.950 doların üzerine çıkacağını belirten Yıldırımtürk, "Sene sonuna doğru ise ons altının 2 bin 50 dolar olacağını öngördü.

"GRAM ALTIN YIL SONUNDA 1500 TL"

Enflasyondaki yükseliş ve jeopolitik gerginlikler nediyle altın fiyatlarındaki yükselişin sürdürdüğünü belirten Yıldırımtürk, 985 liraya gerileyen gram altın fiyatlarının bugün itibariyle 1019 liraya yükseldiğini belirtti. Önümüzdeki dönemlerde gram altında 1050 TL'yi görerek, 1350 seviyelerine kadar yükselerek yıl sonu itibariyle 1500 seviyesine kadar yükseleceğini öngördü.



