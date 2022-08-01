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Gram altın için ‘son şans’ diyerek uyardı: İslam Memiş Ağustos’u işaret etti! Yıl sonu altın tahmini ise…

01.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatlarında geçtiğimiz hafta hareketli günler yaşandı. Dolar/TL kuru yükselerek yıl içi rekor seviyeyi görürken, gram altın fiyatı ise 1000 lirayı aştı. Yatırımcılar bu hareketlilik sonrası dolar ve gram altın fiyatlarına ilişkin uzman yorumlarını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ‘Ağustos’ uyarısı geldi. İslam Memiş altının gram fiyatı için yıl sonu tahminini paylaştı ve ‘Ağustos'ta son şans var’ dedi.

Gram altın için ‘son şans’ diyerek uyardı: İslam Memiş Ağustos’u işaret etti! Yıl sonu altın tahmini ise…

Geçtiğimiz hafta piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Yurt içinde TCMB’nin yayımladığı Enflasyon Raporu ön plana çıkarken, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Almanya ve Euro Bölgesi enflasyonu, ABD büyüme verileri takip edildi.

Çarşamba günü Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Karar metninde, Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlandı. Fed Başkanı Powell faiz kararının ardından yaptığı basın toplantısında, sıkı finansal koşullara rağmen sıkı kalan işgücü piyasasının talebin güçlü olduğuna işaret ettiğini aktardı. Enflasyonun seyrine ilişkin olarak önümüzdeki aylarda fiyat baskılarının azalmasını öngören Powell, faiz artışlarının hızının gelen verilere ve ekonominin görünümüne bağlı olacağını yineledi. Ancak Powell faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını da sözlerine ekledi.

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TEKNİK OLARAK RESESYON GELDİ

Küresel piyasalar Powell’ın ılımlı konuşmalarıyla pozitif bir seyir izledi. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldı. İlk çeyrekte de yüzde 1,6 küçülme kaydeden ABD ekonomisi, böylelikle üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girdi.

Almanya’da enflasyon Temmuz ayında yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde gelirken, Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 8,9’a yükseldi.

MERKEZ’İN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4’e, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,9'den yüzde 19,2 seviyesine yükseltti. Haftaya 17,70 sınırının üzerinde başlayan Dolar/TL, hafta genelinde yukarı yönlü hareket ederek 18,00 sınırını aştı. 18,13’lü seviyelerden haftaya başlayan Euro/TL ise 18,40 sınırının üzerine çıktı.

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Yurt dışı yerleşik yatırımcılar, 15-22 Temmuz haftasında reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 76,6 milyon dolar hisse senedi, 4,2 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım) ve 7,5 milyon dolar Özel Sektör Tahvil satışı gerçekleştirdi. Aynı haftada 278 milyon dolar artarak 131.773 milyon dolara ve tüzel kişilerin döviz mevduatı 459 milyon dolar artarak 78.586 milyon dolara yükseldi. Türkiye dolar bazlı 5 yıllık CDS oranı 800 sınırının üzerinde kalmayı sürdürdü.

DOLAR VE ALTIN FİYATLARI

Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk gününde de yükselişini devam ettirirken 17,91’den değerleniyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,37 lira seviyelerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 1000 lirayı aşan gram altın fiyatı ise şu sıralar 1014 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN VE DOLAR İÇİN SON ŞANS

Altın ve döviz kurlarına ilişkin yatırımcılar uzman görüşlerini araştırırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ağustos'ta son şans var" diyerek tahminlerini paylaştı.

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"Altın ve gümüşün ons fiyatında toparlanmalar olabilir. Aman ha 1000 lira seviyesinden gram altın almayın, Ağustos’ta son şans var. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarının gram bazında son bir şans olacak. Ağustos ayını şans ayı olarak belirleyeceğiz" diyen İslam Memiş, “"ABD'de büyüme rakamları açıklandı, balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomisi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında göz önünde bulundurulması gereken rakamların gram altın TL'de 950-1000 lira, dolarda ise 17-18 bant aralığı olduğunu söyleyen Memiş, "Eylül ayında ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler..." dedi.

Önümüzdeki dönemde 1000 liranın altında gram altın almanın mümkün olacağını belirten Memiş, gümüşün gram fiyatında ise 11 liranın altının zor olduğunu ama o seviyeye gelince tekrar alınabileceğini belirtti.

YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİ

Memiş, "Yıl sonuna kadar gram altında 1450 lira bekliyoruz. Gümüşün gram fiyatında 20 lira. Altının ons fiyatında 2350 dolar, dolar/TL kurunda beklentim 20-21 lira aralığı. Yılın son çeyreğinde, son aylarda bu rakamları bekliyor olacağım. Bin lira seviyesine yükselen gram altında, şöyle bir süreç var, herkes korku ve panikle gram altın almaya koşuyor. Alayım mı soruları, tamamen komedi. 1000 liraya kadar kimse ilgilenmiyor, 1000 lirayı kırınca herkes koşa koşa bir şeyler almaya koşuyor" ifadelerini kullandı.


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