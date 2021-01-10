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Gram altın ne kadar? 10 Ocak altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2021 09:26 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 10 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar? 10 Ocak altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da son durum

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI

438,49

441,50

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

438,01

438,12

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.847,85

1.850,17

ÇEYREK ALTIN FİYATI

700,82

716,32

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.803,26

2.856,54

YARIM ALTIN FİYATI

1.397,25

1.432,65

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.803,26

2.856,54

ATA ALTIN FİYATI

2.947,60

3.023,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

396,83

412,18

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