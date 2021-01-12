Gram altın ne kadar? 12 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansımıştı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 718 TL’den alınan çeyrek ziynet 723 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 723 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,81 yükseliş ile 446 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 445,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 446 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.938 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.959 TL’den, 406,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 410,50 TL’den, 2.871 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.891 TL’den, 1.435 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.445 TL’den, 445,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 446 TL'den ve 718 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 723 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
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Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki artışla son 4 işlem gününde yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden altının ons fiyatının, tepki alımlarının yanı sıra ABD'deki siyasi gerginlik ve teşvik paketi beklentilerinin desteğiyle bugün toparlandığını belirtti.
Ayrıca analistler; bugün için ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmaları ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini vurguladı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.
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