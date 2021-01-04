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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden 2021 altın yorumu! Altın ne olur 2021? Altın düşer mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 11:52 | Son Güncelleme

2020 yılını yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayan gram altın, 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Şimdi vatandaşlar tarafından uzman altın yorumları 2021 yılı için merak ediliyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Altın ne olur 2021?

Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden 2021 altın yorumu! Altın ne olur 2021? Altın düşer mi?

Gram altın fiyatı 2020 yılında yüzde 56,4 artarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altın fiyatlarında hareketliliğin yaşandığı 2020 yılının ardından şimdi vatandaşlar tarafından uzman altın yorumları 2021 yılına dair değerlendirmeler araştırılıyor. Küresel piyasalarda pandemi sebebiyle artan risk algısı, merkez bankaları ve hükümetler tarafından alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ve Çin arasındaki gerginlik, ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu ve ikinci dalga endişeleri 2020 senesinde altın fiyatlarının artmasına sebep oldu. Bu nedenle 2021’de altın fiyatları ne kadar olur sorusunun cevabı merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

2020 yılında 540,6 lira ile rekor seviyeye çıkan gram altın fiyatı, 2020 yılını yüzde 56,4 artış ile 454,1 liradan tamamladı. Böylece 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altının gram fiyatı 2001 yılında yüzde 119,1 değer kazanmıştı. Yatırımcıların 2020 yılında altına yönelmesine neden olan bir diğer faktör ise düşük faiz getirileri oldu. Dolayısıyla getiri arayışında altın, öne çıkan bir yatırım aracı haline geldi. Analistler, 2020 yılında faiz indirimlerinin sürmesi, risk iştahında bozulma ve salgına dair endişelerin devam etmesinin altının ons fiyatını yukarı yönde desteklediğini ve yıl içerisindeki dolar/TL’deki yükselişin de gram altın fiyatının en yüksek seviyelere çıkmasına neden olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sene 2.075,11 dolar ile tarihi zirveyi gören altının onsu, 2020 yılında yüzde 25,2 artış ile 1.900,83 dolardan tamamladı ve böylece 10 yılın en yüksek kazancını gerçekleştirdi. Altının onsu, 2010 senesinde ise 29,6 değer kazanmıştı. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve bol likidite, geçtiğimiz sene ons altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Analistler, 2020’de küresel ekonomideki belirsizliklerin de ons altın fiyatını yukarı yönlü olarak etkilediğini aktardı.

Koronavirüs salgını sebebiyle sene sonuna doğru kısıtlamaların yeniden artması risk algısını yükseltti. ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında faizlerde değişiklik yapmamasına karşılık Fed Başkanı Powell’ın risklere vurgu yapması ve mali yardımların önemine dikkat çekmesi yine altının ons fiyatını destekledi. Analistlere göre; İngiltere’de Kovid-19’un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve AB’deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılması da altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. Şimdi, vatandaşlar tarafından altın yükselecek mi düşecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

AA Finans Analisti İslam Memiş, koronavirüs salgını sebebiyle küresel piyasalarda altının değer kazandığını belirtti. 2021 yılına ilişkin ise gram altın fiyatının bu sene dalgalı seyirde yükselişini sürdürebileceğini aktardı. Konuyla ilgili olarak Memiş, "Ancak bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuzda 2020'de yaşandığı kadar agresif dalgalanmalar ve yükselişler beklemediğimizi belirtmek isteriz." dedi.
İslam Memiş, koronavirüs salgını sebebiyle merkez bankalarının genişlemeci politikaları, bol likidite ve dolar endeksinin 107 seviyesinden 89’â gerilemesinin, 2020 yılında yatırımcıların Altın Bazlı Yatırım Fonları alımlarının hızlanmasına yol açtığını belirtti. Aynı zamanda doların zayıf seyri ve bol likiditenin de özellikle emtia talebini artıran nedenler olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN DÜŞER Mİ?

2021 yılının ilk çeyreğinde altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üstünü test edebileceğini söyleyen Memiş, şu değerlendirmeleri yaptı: "Çünkü vaka sayılarının artması, kısıtlamaların sürmesi, mutasyona uğramış yeni tür virüs salgını, ABD hükümetinin 900 milyar dolarlık mali destek paketi ve şubat ayında yeni teşvik paketlerinin açıklanma beklentisi gibi nedenler, güvenli liman talebini artırabilir. Genişlemeci politikaların süreceğine dair merkez bankalarının açıklama yapmasının da altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek faktörler olduğunu düşünüyoruz. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise aşı uygulamasıyla beraber vaka sayılarında azalma, kısıtlamaların kalkması ve ekonomilerde normalleşme bekliyoruz. Bundan dolayı altının ons fiyatında tekrar 2.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz."

ALTIN NE OLUR 2021?

Commerzbank Enerji, Tarım ve Değerli Metaller Analisti Carsten Fritsch ise altının ons fiyatının 2021 senesinde de yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğini belirtti. Ons altın fiyatının ağustos ayının başında rekor seviyeyi gördüğünü anımsatan Fritsch, kasım ayında da altının 4 senenin en keskin aylık düşüşünü gerçekleştirdiğini ve bu düşüşte ana etkenin de aşılar ile birlikte 2021 yılında kademeli olarak normalleşmeye dönülebileceğine dair umutların oluşmasının olduğunu aktardı. Konuyla ilgili olarak Fritsch, "Ancak biz bunu 2019'un ortalarında altında başlayan boğa piyasasının sonu olarak görmüyoruz. 2021 yılında mevcut koşullarla altının onsu, rüzgarı arkasına alabilir." ifadelerini kullandı.

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