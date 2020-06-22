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Gram altın ne kadar? (22 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 07:19 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 22 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Gram altın ne kadar? (22 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 22 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (22 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün 625 lira, gram altın ise 386 lira cumhuriyet altını da 2.579 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 22 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne dikey başlamasının ardından fiyatı 386 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 1.752,70 liradan tamamladı.
Yeni güne de dikey başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 386 lira seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları son durum!

Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.59 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.752 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.


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