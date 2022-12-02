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Gram altın rekor kırarken ikili senaryo! Bugün belli oluyor: HSBC'den 2023 için altın tahmini...

02.12.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın rekor seviyeyi gördü. Yatırımcılar şimdi altın yükselecek mi, düşecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Ons altındaki yükselişe paralel olarak yurt içinde gram fiyatları haftanın son gününde yükselişine devam ederken analistlerden kritik uyarılar geldi. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı enflasyon verisi ile altın için ikili senaryo paylaşan analistler, 2023 yılı için de altın tahminlerini paylaştı.

Gram altın rekor kırarken ikili senaryo! Bugün belli oluyor: HSBC'den 2023 için altın tahmini...

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini göre altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 1.079 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,16 değer kazanmasının ardından şu sıralarda 1.814 dolardan alıcı buluyor.

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Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD'de tahvil piyasasındaki resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

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POWELL’DAN PİYASAYA FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Washington’daki Brookings Enstitüsü’nde bir konuşma yaptı. Powell yaptığı açıklamada, Fed’in faiz artırımlarının hızını “Aralık ayı kadar kısa sürede” azaltabileceğini söyledi.

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TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Bugün ise altın için çok kritik bir veri daha açıklanacak. Fed'in, agresif faiz artırımı politikasının hızını yakında yavaşlatabileceği yönündeki beklentiler, merkez bankasının Kasım ayı toplantısının tutanakları ile güçlendi. Bugün açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu bu beklentileri test edecek. Ekonomistler, ABD ekonomisinin 200 bin yeni iş ekleyerek Aralık 2020'den bu yana en küçük artışı yaşamasını bekliyor. Bu, yılın son Fed toplantısından önceki son tarım dışı istihdam raporu olacak.

Ekonomistler yatırımcıların temkinli olmak için nedenleri olduğunu dile getirerek, son altı istihdam raporunun beşinin tahminlerden daha iyi geldiğini anımsattı.

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“FED’E YEŞİL IŞIK YAKACAK”

City Index Analisti Matt Simpson altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Powell, etkili bir şekilde Fed’in sıkılaşma hızını yavaşlatacağını açıkladı. Bu da doların düşmesine ve altının yükselmesine neden oldu. Güçlü bir istihdam raporu, enflasyon yüksek kalmaya devam ederken Fed’e yürüyüşe devam etmesi için yeşil ışık yakacak. Bu, altın için kötü olan senaryo. Zayıf bir raporun, ileride deflasyonist olan daha düşük tüketici talebine işaret ettiği için altın fiyatları için faydalı olması mümkün” şeklinde yorumda bulundu.

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DEV BANKADAN 2023 İÇİN ALTIN TAHMİNİ

HSBC’deki analistler ise altının 2023’ün başlarında savunmada kalmasını ve yıl ilerledikçe yukarı yönlü hareket etmesini bekliyor. Buradan hareketle analistler, “Küresel büyümenin dibe vurduğu, faiz oynaklığının zirveye çıktığı ve risk duyarlılığının yükseldiği bir ortamda, doların 2023’te zayıflaması muhtemel. Zayıf bir dolar, muhtemelen altın fiyatları için olumlu olacaktır” ifadelerini kullanıyor.


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