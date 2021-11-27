FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 27 Kasım Cumartesi altın fiyatları

Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 27 Kasım Cumartesi altın fiyatları

27.11.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki artışın ardından bir günde 700 TL’nin üzerine tırmanan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Ekonomi piyasaları ve vatandaşların ilgi ile takip ettiği altın fiyatları, 27 Kasım Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı.

Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ile birlikte diğer altın türevleri de döviz kurlarındaki hareketlenmeyle yükselişini sürdürdü. Son dönemlerde yurt içi ve yurt dışı piyasasındaki gelişmelere paralel hareket eden altın fiyatları, yatırımcıların odağında yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

696,11 Türk lirası

717,97 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.140,37 Türk lirası

1.165,84 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.790,01 Türk lirası

1.815,17 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

712,73 Türk lirası

713,05 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

2.273,62 Türk lirası

2.331,68 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.561,49 Türk lirası

4.649,09 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

4.719,66 Türk lirası

4.843,59 Türk lirası

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.561,49 Türk lirası

4.649,09 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

629,98 Türk lirası

654,34 Türk lirası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Stagflasyon nedir? Stagflasyon nedir?
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Sosyal medyada gündem oldu: Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım

Sosyal medyada gündem oldu: Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Kotalı satış tarlaya indi, gübre satışları durdu

Kotalı satış tarlaya indi, gübre satışları durdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.