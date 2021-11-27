Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 27 Kasım Cumartesi altın fiyatları

Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ile birlikte diğer altın türevleri de döviz kurlarındaki hareketlenmeyle yükselişini sürdürdü. Son dönemlerde yurt içi ve yurt dışı piyasasındaki gelişmelere paralel hareket eden altın fiyatları, yatırımcıların odağında yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

696,11 Türk lirası

717,97 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.140,37 Türk lirası

1.165,84 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.790,01 Türk lirası

1.815,17 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

712,73 Türk lirası

713,05 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

2.273,62 Türk lirası

2.331,68 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.561,49 Türk lirası

4.649,09 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

4.719,66 Türk lirası

4.843,59 Türk lirası

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.561,49 Türk lirası

4.649,09 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

629,98 Türk lirası

654,34 Türk lirası



