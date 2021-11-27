Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 27 Kasım Cumartesi altın fiyatları

Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ile birlikte diğer altın türevleri de döviz kurlarındaki hareketlenmeyle yükselişini sürdürdü. Son dönemlerde yurt içi ve yurt dışı piyasasındaki gelişmelere paralel hareket eden altın fiyatları, yatırımcıların odağında yer alıyor.
696,11 Türk lirası
717,97 Türk lirası
1.140,37 Türk lirası
1.165,84 Türk lirası
1.790,01 Türk lirası
1.815,17 Türk lirası
712,73 Türk lirası
713,05 Türk lirası
2.273,62 Türk lirası
2.331,68 Türk lirası
4.561,49 Türk lirası
4.649,09 Türk lirası
4.719,66 Türk lirası
4.843,59 Türk lirası
4.561,49 Türk lirası
4.649,09 Türk lirası
629,98 Türk lirası
654,34 Türk lirası
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