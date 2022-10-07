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GSB 1200 personel alımı müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Bakan Kasapoğlu açıkladı

07.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı başvuru şartları yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada bin 200 personel alımı müjdesini verdi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir, başvurular ne zaman yapılacak?

GSB 1200 personel alımı müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Bakan Kasapoğlu açıkladı

GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na personel alımı yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını duyurdu.

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında açıklama yapılmadı. Daha önce yayımlanan ilandaki başvuru şartları şu şekildeydi:
GSB personel alımı başvuru şartları ve özel koşullar, duyurunun yayımlanması ile belli oldu. Başvuru şartları şöyle olacak;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığıhariç)
5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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