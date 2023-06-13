FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GSS PRİM BORCU 2023: Asgari ücret zammı sonrası Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar oldu? Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?

GSS PRİM BORCU 2023: Asgari ücret zammı sonrası Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar oldu? Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?

13.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSS prim borcu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temmuz'da yapılacak asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Ocak ayında gelen zam sonrası 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete temmuz ayında artış yapılması planlanıyor. Zam Genel Sağlık Sigortası primini de etkileyecek. Peki, son asgari ücret zammı sonrası GSS primi ne kadar oldu? Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?

GSS PRİM BORCU 2023: Asgari ücret zammı sonrası Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar oldu? Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?

GSS prim borcu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı nedeniyle arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Temmuzda açıklanacak ara zam ile Genel Sağlık Sigortası primi de yükselecek. Birçok kişi, "2023 Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 GSS prim borcu ile ilgili detaylar...

para

GSS PRİM BORCU NE KADAR, KAÇ TL?

GSS prim borcu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bilindiği üzere geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan vatandaşların primleri devlet karşılanıyor.

Öte yandan 2022'de Genel Sağlık Sigortası primi aylık 215 TL olarak açıklanmıştı.

Buna durumda asgari ücrete gelen yüzde 54,55'lik zamla birlikte GSS 332,5 TL oldu.

j

2023 GSS NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

GSS primleri asgari ücret zammı kadar artış gösterecek.

Genel Sağlık Sigortası hesaplaması brüt asgari ücretin yüzde 3'ü alınarak yapılıyor.

SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için GSS primini aylık 300,24 TL olarak açıklamıştı. Bu bilgi baz alındığında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük GSS primi 390,3 TL'ye, yüzde 40 zam yapılırsa 420,33 TL'ye, yüzde 50 zam yapılırsa 450,36 TL'ye çıkacak.

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İkinci toplantı için henüz tarih açıklanmadı.

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü yapmıştı. Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polonya'dan asgari ücret kararı! Yüzde 20'nin üzerinde yükseltilecekPolonya'dan asgari ücret kararı! Yüzde 20'nin üzerinde yükseltilecek
Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!
Gram altın fiyatını gören kuyumcu yerine oraya koştuGram altın fiyatını gören kuyumcu yerine oraya koştu
Anahtar Kelimeler:
genel sağlık sigortası gss prim borcu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın lüks evini görenler "Tatile gitmeye ne gerek var?" dedi

İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın lüks evini görenler "Tatile gitmeye ne gerek var?" dedi

Yalı Çapkını eğlencesinde samimi anlar dikkat çekti

Yalı Çapkını eğlencesinde samimi anlar dikkat çekti

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Asgari ücrette beklenen gün geldi! İşte masadaki zam oranları...

Asgari ücrette beklenen gün geldi! İşte masadaki zam oranları...

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.