GSS PRİM BORCU 2023: Asgari ücret zammı sonrası Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar oldu? Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?

GSS prim borcu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı nedeniyle arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Temmuzda açıklanacak ara zam ile Genel Sağlık Sigortası primi de yükselecek. Birçok kişi, "2023 Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 GSS prim borcu ile ilgili detaylar...

GSS PRİM BORCU NE KADAR, KAÇ TL?

GSS prim borcu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bilindiği üzere geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan vatandaşların primleri devlet karşılanıyor.

Öte yandan 2022'de Genel Sağlık Sigortası primi aylık 215 TL olarak açıklanmıştı.

Buna durumda asgari ücrete gelen yüzde 54,55'lik zamla birlikte GSS 332,5 TL oldu.

2023 GSS NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

GSS primleri asgari ücret zammı kadar artış gösterecek.

Genel Sağlık Sigortası hesaplaması brüt asgari ücretin yüzde 3'ü alınarak yapılıyor.

SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için GSS primini aylık 300,24 TL olarak açıklamıştı. Bu bilgi baz alındığında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük GSS primi 390,3 TL'ye, yüzde 40 zam yapılırsa 420,33 TL'ye, yüzde 50 zam yapılırsa 450,36 TL'ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İkinci toplantı için henüz tarih açıklanmadı.

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü yapmıştı. Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

