GSS prim borcu silinecek mi, borç sorgulama nasıl yapılır? İşte GSS primleri ile ilgili son durum

GSS prim borcu silinecek mi en çok merak edilen konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan genel borç affı ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati af paketi ile ilgili detayları açıkladı. Peki GSS prim borcu silinecek mi, borç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, birçok alanda affa gidildiğini söylemişti. Açıklanan af paketinin ardından Bakan Nebati paketin içeriğini detaylandırdı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili bir gelişme olup olmadığı merak ediliyordu.

Bakan Nureddin Nebati, borç yapılandırma paketi ile ilgili şu açıklamaları yaptı: ''Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz.

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık, şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.

Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.''

GSS PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?

Açıklamalar sonrası GSS'den faydalanan vatandaşlar prim borçlarını sorgulamaya başladı.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ PRİM BORÇLARINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

GSS PRİM BORCU NEDİR?

GSS Genel Sağlık Sigortası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediiyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuda Bakan Nebati'den açıklama geldi. Bazı vatandaşlar GSS prim borcunu araştırmaya başladı. GSS prim borcu, aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır ve böylelikle de GSS prim borcu birikmiş olur.



